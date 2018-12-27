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IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber小玉（朱玉宸）熱衷拍攝獵奇影片，總能掀起高度討論，日前適逢聖誕節，他提前在社群網站曬出Cosplay聖誕老人的照片，並預告隔天晚上6點將和笑笑現身大安森林公園捷運站2號出口發禮物，怎料時間一到，竟然一個人也沒有！

▲▼小玉發禮物時間一到「0人到場」（圖／翻攝自Instagram／yu84621）

▲小玉日前預告將在大安森林公園捷運站發禮物。（圖／翻攝自Instagram／yu84621）

小玉先是換上聖誕老人的裝扮詢問粉絲：「大家喜歡吃糖果還是錢？我會選一個發。」網友清一色選擇後者，發禮物當天，他說到做到帶了一袋硬幣到場，但不確定是否真有發放。

▲▼小玉發禮物時間一到「0人到場」（圖／翻攝自Instagram／yu84621）

▲▼小玉帶了一袋硬幣到場，沒想到6點一到一個粉絲都沒有。（圖／翻攝自Instagram／yu84621）

▲▼小玉發禮物時間一到「0人到場」（圖／翻攝自Instagram／yu84621）

沒想到，約定6點的時間一到，一個粉絲都沒有出現，只見小玉身穿聖誕老人裝，雙手各提一袋東西，用帽子遮住大半張臉，笑笑同樣以聖誕裝扮現身、露出尷尬傻眼的表情，他忍不住笑嘲自己：「目前人數：0人！謝謝大家這麼熱情！」

▲▼小玉發禮物時間一到「0人到場」（圖／翻攝自Instagram／yu84621）

▲幸好最後仍有粉絲到場支持。（圖／翻攝自Instagram／yu84621）

幸好這種窘境沒有維持太久，粉絲陸續抵達，小玉在Instagram限時動態曬出合照，目測約有20人到場支持，讓他感動笑說：「謝謝大家！活動結束，人少少，但超好玩。」他這次只在貼文的留言區預告活動，不少粉絲並不知情，場面一度尷尬冷清，好在最後仍有人現身，讓他度過了一個難忘聖誕節。

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