隋棠產後6天跑趴超狂！　「全身照」曝光…網友看傻：OMG

記者潘慧中／綜合報導

隋棠平安生下第3胎Olie後，26日正式入住月子中心，期間適逢聖誕節，她似乎早在前2天就悄悄出院和家人聚餐，小姑謝沛恩曝光私照，產後才6天的她，身形幾乎沒有變化，根本看不出是3個孩子的媽，讓不少女網友自嘆不如。

▲▼隋棠懷孕期間的身材幾乎沒有太大變化。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang_official）



照片中，可以看到隋棠放下及胸長髮，化了淡妝露出燦笑，氣色非常紅潤有精神，身穿全黑洋裝搭配圓形耳環，造型簡約大方襯托優雅氣質，格外引起注意的是，她的四肢纖細依舊，產後似乎絲毫不用擔心恢復身材的問題。

▲隋棠出席家庭聖誕派對。（圖／翻攝自Instagram／aggiemlove）



全家人聚在一塊慶祝聖誕節，只見隋棠的小姑謝沛恩、婆婆賴佩霞都有出席，老公Tony戴著聖誕帽入鏡，散發濃濃的過節氣息，加上身後聖誕樹的點綴，聖誕派對溫馨又有愛。

▲隋棠的婆婆和小姑逗得Max眉開眼笑。（圖／翻攝自Instagram／aggiemlove）



Olie雖然沒有出席，Max和Lucy全都盛裝現身，他身穿襯衫搭配西裝背心入鏡，根本就是迷你版Tony，妹妹則是穿上蓬蓬裙和白褲襪入鏡，遺傳了媽媽隋棠的長腿基因，一家人和樂融融的氣氛羨煞不少人。