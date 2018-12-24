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蕭敬騰被「一個問題」惹怒！　錄影空檔突然咆哮

記者關韶文／台北報導

《聲林之王》本周播出第10集，延續上集分組對抗賽制，選手分成3組「野泰美」、「叢林鐵支」、「瘋狂咬人狗」，總得分最低的一組面臨被踢館的命運，也因為賽制緊張，讓該集導師們的情緒也各自緊繃。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼林宥嘉,蕭敬騰。（圖／ETtoday）

▲▼蕭敬騰被幕後小組惹怒。（圖／ETtoday）

▲▼林宥嘉,蕭敬騰。（圖／ETtoday）

蕭敬騰在第10集中，被鏡頭捕捉到許多嚴肅表情，幕後小組追問是否今日心情比較嚴肅，蕭敬騰笑說，「沒有！那是因為你們錄影沒有待到最後過！你現在就可以回去了！裝得好像你們每次都到待最後一樣。」此話一出，笑翻現場工作人員。

▲▼林宥嘉,蕭敬騰。（圖／ETtoday）

▲▼林宥嘉想感受尖叫聲，尷尬收場。（圖／ETtoday）

▲▼林宥嘉,蕭敬騰。（圖／ETtoday）

蕭敬騰接著解釋，「我至始至終都一樣，評選標準該怎樣就怎樣。」而林宥嘉被問到是否今日較嚴肅時，林宥嘉則幽默笑說，「我就是純粹心情不好，沒有比較嚴格，因為工作太多了。」

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

《聲林之王導師週記》每週五晚間11點於新聞雲、星光雲APP首播，隔週一於星光雲粉絲團、YouTube播出。《ETtoday星光雲》幕後小組將帶領觀眾，錢進後台，捕捉節目的漏網花絮。
 

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蕭敬騰, 聲林之王, 林宥嘉

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