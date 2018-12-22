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田馥甄在五月天場唱《小幸運》　超幽默「公投題目」笑翻！

記者關韶文／台中報導

12月最大規模的音樂遷徙派對、最具震撼的音樂慶典，就在五月天台中《人生無限公司》最終站！首場《人生無限公司》邀請女神田馥甄擔任嘉賓，以音樂帶領大家回到90年代的經典情歌《愛情的模樣》，男神女神同台合唱，讓現場甜度破表。

▲▼五月天,田馥甄。（圖／相信音樂提供）

▲田馥甄擔任五月天嘉賓。（圖／相信音樂提供）

《人生無限公司》開業至今締造多項紀錄，巡迴演唱會破百場、造訪55站、動員超過四百萬人，包括周杰倫、林俊傑、張惠妹、蔡依林、陳綺貞等天王天后紛紛打卡上班，堪稱是含金量最高的演唱會，男神女神接力共襄盛舉，讓人生無限公司「仙氣逼人」。

人生無限公司最終回首場找來「文青女神」田馥甄助陣，她與五月天合唱破億情歌《小幸運》，田馥甄表示很榮幸擔任台中首場嘉賓，希望能為台中《人生無限公司》帶來一些小幸運，祝福未來一連十天的演出一切順利，田馥甄唱完《小幸運》後笑說，「為什麼五月天這麼勇敢，敢找我來當嘉賓。」

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天台中開唱。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

田馥甄盼望自己當了嘉賓後，未來買五月天演唱會門票可以有特權，而這10場結束後，《人生無限公司》將劃下句點，田馥甄笑說，「聽說這10場結束會告一段落，那我們來公投一下！你是否不同意不允許五月天不辦演唱會？」一說完，全場笑翻。

五月天和田馥甄妙語如珠，阿信笑說，「我們遇到S.H.E姊的時候，我們都站在下風，今天謝謝你來，我們大家也希望不管是Hebe還是S.H.E都要常常出現在我們面前！」田馥甄秒接話，「如果五月天有喘息的話，歡迎大家常常來聽Hebe演唱會。」接著合唱《愛情的模樣》，為演唱會掀起高潮。

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關鍵字

五月天, 相信音樂新聞, 田馥甄, 小幸運

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