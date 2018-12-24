吳宗憲自虧在「五月天面前是諧星」　因《玩很大》受傷！

記者關韶文／台中報導

五月天24日在台中開唱，邀請綜藝天王吳宗憲擔任《人生無限公司》嘉賓，沒想到天王一出場就笑料百出，自虧過去是因為人，現在則是諧星，吳宗憲笑說，「因為我站得斜斜的！」

五月天和吳宗憲合唱《我會想你》、《真心換絕情》、《笨小孩》，而吳宗憲話匣子一開就停不下來，「我本身也是一個音樂人，但我為了要養家活口，不得已我才變成一個諧星，如果你們有發覺，我從上台到現在，站得都斜斜的，因為錄《玩很大》的時候腳有點受傷！」怪獸在一旁笑說，「這梗鋪太久了！」

▲五月天邀請吳宗憲擔任嘉賓。（圖／記者關韶文攝）

談到過去做音樂的歷史，吳宗憲笑說，「當時在馬來西亞電視聽到一首歌，簡直是馬來西亞的國歌，我決定聽著電視，要抄襲一下，但因為太難了，最後決定買版權。那首歌歌詞是我寫的，當時我是製作公司的老闆，可以抽成，我賺到人生第一個三千萬，難道我們做音樂是為了賺錢嗎？不是的，是為了要賺很多錢！」

倒數的《人生無限公司》，五月天顯得離情依依，「在未來的日子裡，也許天晴也許下雨，我們也希望用五月天的音樂繼續陪伴你。」歷時18個月的《人生無限公司》奇幻漂流世界四大洲，環遊全世界55大城市，122場的故事，石頭將一站站留不住的時間，透過散文集《因為留不住》沿著文字紀錄再次旅行，《因為留不住》也在台中場開放現場開放預購。