最暖冬至！五月天台中「10天10夜」　首唱2.5萬人塞爆！

記者關韶文／台中報導

五月天台中《人生無限公司》最終站！《人生無限公司》無限放大最終回，一路將從12月22、23、24、29、30、31日唱到跨年，倒數迎接2019年，再接1月1、4、5、6日，10天10夜10場壓軸加班，五月天開心和粉絲度過冬至！

五月天《人生無限公司》無限放大最終回22日首日演出如期而至，等了一年的2.5萬社員迫不急待在冬至這天與五月天團圓，演唱會開場《派對動物》就讓現場溫度爆棚，全場歌迷肆意揮灑汗水隨著五月天的音樂邊唱邊跳，五月天在棒球場裡打造最獨特的「星空」回應，在冬夜的星空下築燦爛的自傳。

▲▼五月天台中開唱。（圖／資料照／相信音樂提供）

石頭開心和粉絲打招呼，「好久不見，很想念你們，想念這樣氣氛舞台，看得到你們每個人表情，今天時間很長吧，所以我們慢慢聊慢慢聽大聲的唱。」瑪莎則說，「好像很久沒回到台中演出，今天是第一場，難免有點小緊張，準備了很多歌，還不曉得講什麼，說話時間讓給唱歌時間，聽到你們想要聽的歌，希望大家玩得很開心，祝大家冬至快樂。」

怪獸也接著和粉絲打招呼，「好久不見，五月天隔好幾個月沒開演唱會，對五月天來說很難得，隔二個月再度再踏上，哇塞這場地太大了，開演後，我發現這人也太多了吧，是的，與其說緊張不如說很興奮，感覺很過癮！」

《人生無限公司》最終回無限放大，彩蛋也「無限放大」，五月天石頭即將推出散文集《因為留不住》以他的溫柔文字溫暖社員，今起也在台中場開放現場開放預購。引爆最終彩蛋的則是五月天主題式演唱會的「演唱會串場電影」總是緊扣主題，任意門外狂奔13萬7千公里的「第五分隊」從「人生無限公司」中，找出生命的大無限後，平凡的第五分隊也將回到平凡的世界，坐在路邊吃著他們最愛的火鍋，與社員圍爐團圓。