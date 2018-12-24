ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

超狂組合！五月天阿信：嘿嘿～見鬼啦　下秒歡迎「吳宗憲」

記者關韶文／台中報導

五月天《人生無限公司》24日平安夜在台中開唱，「兄弟」吳宗憲風塵僕僕特地趕來台中，力挺五月天，在溫馨的聖誕節慶大團圓，合唱永遠的經典歌曲《笨小孩》，在《人生無限公司》最終的平安夜留下無限驚奇。

今天是《人生無限公司》的第115場，幾乎每一個週末都在台上，和粉絲一起度過。巡迴即將到了尾聲，非常捨不得，好像要再過一陣子才會再看到大家了，但今天不最後一場，那就大家保重！自愛！」

我們五個人其實不太會講話，還請大家多包涵，我們還是以做音樂為主。我們從小也是正正常常的人，也是念聖賢書長大，從小就聽很多偉人的話影響我們很多，華盛頓說過誠實是最好的策略。但我今天也要講兩句，大家就知道我們的偶像是誰了，『嘿嘿～見鬼啦！厲害啦！』」接著五月天歡迎吳宗憲。

▲▼五月天,吳宗憲。（圖／記者關韶文攝）

▲吳宗憲擔任五月天台中場嘉賓。（圖／記者關韶文攝）

吳宗憲戴著聖誕帽開心登台，「我今天來是要應徵五月天團員的，月有陰晴圓缺、人有旦夕禍福，法拉利跑得再快也要有備胎，吉他我也可以，我從八歲就會打爵士鼓，貝斯是吉他的大哥，鋼琴也是我的專長，我也拿過金曲獎最佳方言演唱人得主。」接著吳宗憲轉頭問阿信，「你有拿過最佳演唱人獎嗎？」

吳宗憲即興改編《離開地球表面》與阿信合唱，接著帶領五月天一起合唱《真心換絕情》場面相當溫馨，成功掀起全場高潮，阿信接著說，「我覺得現場的人可能不是五迷，是吳迷！」吳宗憲笑說，「搞了老半天，我們的粉絲是有重疊的。」

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

推薦閱讀

最暖冬至！五月天台中「10天10夜」　首唱2.5萬人塞爆！

蕭敬騰被「一個問題」惹怒！　錄影空檔突然咆哮

蔡健雅第二波MV比首波先曝光！　歌后「自信答案」帥炸

田馥甄在五月天場唱《小幸運》　超幽默「公投題目」笑翻！

羅宏正離開SpeXial隻身開唱！　彩排「腦袋閃白」立刻忘詞

混血帥哥在森林中相伴！　歌曲前面出現「女人喘息聲」

蔡健雅：水瓶座獨來獨往　鬆開自己和「上升雙子」有關

青峰寫「法式色情歌曲」　蔡健雅邊自摸邊唱：自己爽！

爸爸反對她唱歌⋯11年後出現了！　李千那「淚灑記者會」

他最熟悉「王心凌的身體」　繼《心電心》後等9年合作了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡康永罕見動怒！　11年經紀人趕到場...犯錯同事躲旁邊哭

張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳！　兩人被迫出面了

胡歌深夜被爆領證結婚！　對象是23歲「長髮女星」

嚴立婷躺床「老公視角」　長直嫩腿全露太犯規！

蕭敬騰真的停用IG臉書！　經紀人心疼：歌迷踩到他地雷

楊小黎曬20年舊照驚見「港台16男神」　網友流口水指認：好多真愛！

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

宥勝交代：燒毀千字遺書！女兒狂喊「把拔」　蕾媽罕見落淚

李準基陶醉新加坡泳池夜景！IU冷靜回一句話網友全笑噴

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

五月天, 相信音樂新聞, 吳宗憲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光
  2. 五迷帶種！點播周杰倫《雙截棍》　吳宗憲「真的唱了」　
  3. IU吞CD猛飆《迷兒》、《Good Day》　三段高音震破耳膜！
  4. 吳宗憲自虧在「五月天面前是諧星」　因《玩很大》受傷！
  5. 王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」
  6. 超狂組合！五月天阿信：嘿嘿～見鬼啦　下秒歡迎「吳宗憲」
  7. IU平安夜為台粉破例　唱到一半爆驚喜：我一定會2次安可
  8. 《霸王別姬》全台700萬刷新紀錄！榮迷哭了：終於加場
  9. 果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪
  10. 5歲Jasper戴眼鏡了！　「透明粗框」遮住半張小臉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366