超狂組合！五月天阿信：嘿嘿～見鬼啦　下秒歡迎「吳宗憲」

記者關韶文／台中報導

五月天《人生無限公司》24日平安夜在台中開唱，「兄弟」吳宗憲風塵僕僕特地趕來台中，力挺五月天，在溫馨的聖誕節慶大團圓，合唱永遠的經典歌曲《笨小孩》，在《人生無限公司》最終的平安夜留下無限驚奇。

今天是《人生無限公司》的第115場，幾乎每一個週末都在台上，和粉絲一起度過。巡迴即將到了尾聲，非常捨不得，好像要再過一陣子才會再看到大家了，但今天不最後一場，那就大家保重！自愛！」

我們五個人其實不太會講話，還請大家多包涵，我們還是以做音樂為主。我們從小也是正正常常的人，也是念聖賢書長大，從小就聽很多偉人的話影響我們很多，華盛頓說過誠實是最好的策略。但我今天也要講兩句，大家就知道我們的偶像是誰了，『嘿嘿～見鬼啦！厲害啦！』」接著五月天歡迎吳宗憲。

▲吳宗憲擔任五月天台中場嘉賓。（圖／記者關韶文攝）

吳宗憲戴著聖誕帽開心登台，「我今天來是要應徵五月天團員的，月有陰晴圓缺、人有旦夕禍福，法拉利跑得再快也要有備胎，吉他我也可以，我從八歲就會打爵士鼓，貝斯是吉他的大哥，鋼琴也是我的專長，我也拿過金曲獎最佳方言演唱人得主。」接著吳宗憲轉頭問阿信，「你有拿過最佳演唱人獎嗎？」

吳宗憲即興改編《離開地球表面》與阿信合唱，接著帶領五月天一起合唱《真心換絕情》場面相當溫馨，成功掀起全場高潮，阿信接著說，「我覺得現場的人可能不是五迷，是吳迷！」吳宗憲笑說，「搞了老半天，我們的粉絲是有重疊的。」