五月天阿信「一句話平安夜撩妹」　2.5萬粉絲融化了❤️

記者關韶文／台中報導

「10全10美」五月天《人生無限公司》無限放大最終回倒數讀秒！從22日於台中洲際棒球場開業10場的《人生無限公司》，24日和2.5萬名粉絲一同歡慶平安夜，阿信使出「聖誕撩妹」招數，也特別將歌曲《笑忘歌》加入聖誕氛圍。

今（24日）是台中分公司開業第三場，適逢平安夜，五月天「不願讓你一個人」，應景地送上巨型聖誕樹，和社員一同用搖滾歡度平安夜。石頭也向全場粉絲打招呼，「我原本以為今天是放假，但結果今天不是，所以你們都是下班下課來到這裡的嗎？如果明天可以比較晚上班、上課的話，就打電話跟老闆說，我昨天去看五月天！」

▲▼五月天平安夜開唱。（圖／資料照／相信音樂提供）

瑪莎這幾天用盡全力，坦言起床都特別累，「今天天氣非常好，應該要去走走，但這幾天對我們來說，壓力有點大，每次演出後都覺得，怎麼會累成這樣，醒來的時候，也沒想到會累成這樣，希望大家今天可以跟五月天玩到最後！」怪獸也向粉絲喊話，「感覺今天大家的精神特別好，五月天明天真的不用上班，今天來一個10場最high，立下標竿！」全場粉絲尖叫連連。

接著演唱《笑忘歌》，阿信特別交代要將最後一句的「誰說這樣不偉大呢」哼成聖誕曲風，帶領全場一起過溫馨的平安夜。阿信接著應景分享，「誰說聖誕老人一定是男生？」瑪莎笑說，「可能是聖誕老婆婆！」阿信展現撩妹招數「，不要說聖誕老婆婆，他們希望你們叫聖誕老婆！」讓歌迷笑翻。

歷時18個月的《人生無限公司》奇幻漂流世界四大洲，環遊全世界55大城市，122場的故事，石頭將一站站留不住的時間，透過散文集《因為留不住》沿著文字紀錄再次旅行，《因為留不住》也在台中場開放現場開放預購。