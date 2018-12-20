蔡健雅第二波MV比首波先曝光！　歌后「自信答案」帥炸

記者關韶文／北京報導

蔡健雅相隔3年推出音樂作品《我要給世界最悠長的濕吻》，同名主打19日MV上線，比首波歌曲《遺書》還先曝光，蔡健雅笑說，「《遺書》的MV，在你們沒有想到的時候，會出現，這次的播歌邏輯，有經過思考的，這首魅力在於歌本身，因為光是歌詞就很強！」

▲蔡健雅相隔三年回歸歌壇。（圖／環球提供）

《我要給世界最悠長的濕吻》MV特意趕往斯里蘭卡的科倫坡與加勒兩城進行取景。她直言在與擅長玩色的導演莊波尼討論時，二人很對達成共識，要到「印度洋上的眼淚」斯里蘭卡進行拍攝。因為那裡足夠 純淨、親近、讓人有安全感，這正與Tanya蔡健雅想要擁抱世界的想法完美契合。

▲▼蔡健雅前進斯里蘭卡拍MV。（圖／環球提供）

曾在2005年前往印度學習瑜伽的Tanya，原本就已經很熟悉南亞的風土環境跟各種宗教交融、色彩繽紛的視覺感。但到斯里蘭卡時，她又感受到比印度更純淨、親近的安全感，這與Tanya蔡健雅想要擁抱世界的想法完美契合。

談到拍MV的心情，蔡健雅透露自己很幸運，「我們去之前聽說會下雨，因為天氣預報也都這樣寫，但沒想到我們去的時候完全陽光普照，直到拍到第三天結束，我們全部人上了大巴士後，才開始下雨，好像冥冥之中有注定。」蔡健雅穿上白色襯衫、牛仔褲、球鞋，回歸最真實的自己，她將這首歌定義為「返璞歸真」的一首歌，「是時候了，這三年重新整理的心情。」



