羅宏正離開SpeXial隻身開唱！　彩排「腦袋閃白」立刻忘詞

記者關韶文／台北報導

愷樂、羅宏正一同出席MeMe直播舉辦的《2018年終派對》開唱，活動現場特別以科技電影元素為發想設計，融入MeMe直播品牌視覺色，將充滿活力的開創精神與代表溫柔的粉紅色調完美結合，帶給人俏皮活力、個性自信的風格印象，如同MeMe直播想要傳遞的平台精神。

羅宏正帶著最新單曲《撐傘》登場，溫柔誠摯的歌聲獲各界好評之餘更演唱邀約不斷！把首次個人公開演唱處男秀獻給年終派對的羅宏正，坦言對於｢初體驗」Live演唱緊張到做惡夢，他笑說：｢因為先前在團體中之前都是大家分工唱幾句，但是現在得一個人面對歌迷唱完整首歌，很怕突然忘詞或唱不好，所以很緊張！」

▲▼愷樂、羅宏正為直播平台獻唱。（圖／MeMe 直播提供）

為此羅宏正特別自掏腰包老師上唱歌課程，從發音、歌唱全都練習再練習，他表示：｢因為接下來要應付跨年及商演活動，所以趁著這個機會找老師教導練唱，讓我再唱跨年尾牙前有機會練膽量，希望屆時在台上能表演地更完美！」

不過正式上台後，羅宏正發揮現場演唱功力，贏得全場主播尖叫吶喊，他表示：｢這是我第一次一個人在舞台上演唱，彩排前很緊張，但第一句唱下去之後注意力就放在歌曲上，直到忽然腦子閃白忘詞，緊張感又復發，於是要求再唱一次，但同樣的段落又忘記，讓我一直很擔心正式演出時會發生忘詞的狀況。幸好正式演出都記得！」