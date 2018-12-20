青峰寫「法式色情歌曲」　蔡健雅邊自摸邊唱：自己爽！

記者關韶文／北京報導

金曲歌后「Tanya」蔡健雅20日在北京舉辦新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》亞洲發片記者會，她預告自己和青峰合作的歌曲「相當色情」，配唱時還要邊撫摸自己的身體邊唱。

Tanya沉澱3年，最終選擇用10首與「自我對話」後產生共通的歌曲與大家見面。記者會現場李宗盛、王凱、林俊傑、蕭敬騰、吳青峰、張震嶽等樂壇十大男神送上祝福VCR，可見Tanya的新歌備受關注。

▲▼蔡健雅舉辦發片記者會。（圖／環球提供）

談到和青峰合作的新歌《À La Folie》，這首歌名源自法語，意思大約是表達為愛瘋癲的感覺。而這首歌的作詞人青峰也用他一向善於營造畫面感的詞句建構成一首滿溢的篇章，而節奏短促的吟唱、RETRO感十足的音樂加上Tanya蔡健雅恣意地玩弄自己的聲線，加總一切都完整了對於愛的渴求與難以抵擋。

巧的是，近期發片的天后蔡依林、林憶蓮等人也都找青峰合作，被問到為何會找青峰，蔡健雅笑說，「因為他很常在深夜來我家。」被問到這首歌曲風格，蔡健雅神秘預告，「是一首性感的法式情歌，要用色色的口氣來說，而且連語氣都要有點騷。」

蔡健雅配唱時性感十足，她坦言邊唱也要一邊撫摸自己的身體，「我唱時候很騷，要用法國女人的聲音去講話，邊唱的時候，邊摸自己的身體，內心是很爽的。」至於MV要如何呈現，蔡健雅笑說，「這首歌不會是主打歌，這種東西就是要自己爽，有些東西要自己享受就好。」