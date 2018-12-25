南韓辣媽「生兩個還有少女嫩肌」　身份曝光⋯妹是當紅女團成員！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Jisoo有著甜美出眾的外貌，加上實力和溫暖的個性，讓她圈了不少粉絲。近來她的家人照片也在南韓知名網路論壇流傳，其中Jisoo的哥哥是特種兵出身，姐姐更已經是兩個小孩的媽媽，卻依舊有著像少女一樣的面容，一家人被讚是「神基因」。

▲南韓女團BLACKPINK成員Jisoo有著甜美的外貌。（圖／翻攝自IG）

23歲的BLACKPINK成員Jisoo雖然在隊內是大姐，但在家中卻是排行第三的老么，上面有一個哥哥和一個姐姐。近來南韓知名網路論壇instiz曝光了Jisoo家人的照片，她的哥哥和Jisoo一樣有雙迷人的眼睛，事實上卻是特種兵出身，長相帥氣外還擁有好身材，讓不少粉絲羨慕說道：「我也想有個特種兵出身的哥哥。」

▲Jisoo的哥哥是特種兵出身。（圖／翻攝自instiz）

▲Jisoo的哥哥是特種兵出身。（圖／翻攝自instiz）



然而更引起網友討論的還有Jisoo的姐姐。事實上，她的姐姐已經是兩個小孩的媽媽，但不但清純的長相仍然有如少女，就連身材就還是相當纖細，讓許多人讚嘆：「這一家是什麼神基因啊！」、「擁有這樣的基因就是贏在起跑點了！」Jisoo也曾說過，自己原先沒有特別喜歡小孩，「但因為姐姐的小孩很可愛，所以喜歡小孩了。」

▲Jisoo的姐姐已經生了兩個小孩，外貌還是有如少女一般。（圖／翻攝自instiz）

▲Jisoo的姐姐已經生了兩個小孩，外貌還是有如少女一般。（圖／翻攝自instiz）