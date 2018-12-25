SBS歌謠大戰／Jennie透視洋裝辣走紅毯　粉驚：下半身全肉色！

記者蕭采薇／綜合報導

隨著年底腳步逼近，南韓三大電視台也陸續推出「年末歌謠祭」，25日首先登場的就是《SBS歌謠大戰》，力邀包括防彈少年團（BTS）、TWICE、BLACKPINK、Wanna One以及EXO等多組人氣歌手參加。BLACKPINK成員Jennie以一襲透視簍空洋裝，卻讓觀眾驚呼：「下半身是沒穿嗎！」

▲BLACKPINK成員Jennie（左二）以一襲透視簍空洋裝現身。（圖／翻攝自SBS）

BLACKPINK四美走上紅毯，Rosé穿上碎花洋裝飄出青春氣息，Jisoo的紅洋裝和Lisa的黑色皮衣都相當有氣勢，至於Jennie則展現出小性感，以一襲透視簍空洋裝現身。不過Jennie似乎是內搭了膚色內裡，視覺上卻像下半身沒穿，讓觀眾嚇了一跳。另一組人氣女團TWICE也走成熟風，全員穿黑色喇叭褲出現，MOMO更性感露出半邊肩膀。

▲BLACKPINK成員Jennie（左二）下半身全透出肉色。（圖／翻攝自韓網）

▲TWICE成員MOMO（左二）露出半邊肩膀，展現成熟性感風。（圖／翻攝自SBS）

而在先前幾個頒獎典禮中，都沒有三組人馬齊碰頭的「三大男團」防彈少年團、EXO和Wanna One當天則是全都到了。不過當天沒有頒獎，場面倒顯得相當和樂。出道資歷較輕的Wanna One在紅毯中段出現，EXO是倒數第二組，防彈少年團則是壓軸現身。

▲EXO今年度難得和防彈少年團、Wanna One同場演出。（圖／翻攝自韓網）

▲Wanna One。（圖／翻攝自SBS）

《SBS歌謠大戰》出席名單包括：防彈少年團、TWICE、BLACKPINK、iKON、MAMAMOO、MOMOLAND、GFRIEND、GOT7、EXO、Wanna One、Red Velvet、WINNER、Apink、宣美、 MONSTA X、BTOB、NCT、SEVENTEEN、THE BOYZ、Stray Kids、(G)I-DLE。

▲《SBS歌謠大戰》防彈少年團壓軸走紅毯，在台上玩開了。（圖／翻攝自韓網）