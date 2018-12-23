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水晶男孩新團照曝光「只剩4人」　姜成勳IG取關成員、YG老闆

記者蕭采薇／綜合報導

南韓「元祖偶像男團」水晶男孩（Sechskies）原是6人團體，2016年再次重組，除了成員高志溶以外的5人皆與YG公司簽訂合約，並且睽違16年展開活動。不過成員姜成勳接連傳出爭議事件，近來公布的最新合照中只剩下4名成員，姜成勳也在IG取消關注了水晶男孩團員的帳號。

▲▼水晶男孩新團照已經沒有姜成勳。（圖／翻攝自張水院IG）

▲水晶男孩新團照已經沒有姜成勳。（圖／翻攝自張水院IG）

水晶男孩主唱姜成勳先前因見面會取消而衍生出一系列事件，之後更爆出硬闖前經紀人的家中，爭議新聞不斷的他，甚至因此退出水晶男孩20週年演唱會。日前成員張水院在IG貼出水晶男孩《2019 Season's Greetings》團體照，當中只出現包括張水院、殷志源、金在德和李宰鎮4人，並沒有姜成勳。

▲▼水晶男孩新團照已經沒有姜成勳。（圖／翻攝自張水院IG）

▲水晶男孩新團照已經沒有姜成勳。（圖／翻攝自張水院IG）

此外，姜成勳也被發現他在Instagram上追蹤的人數，已經從14人掉到10人，如了沒有IG帳號的李宰鎮外，他也取消了追蹤包括水晶男孩團員張水院、殷志源、金在德，已經YG創辦人梁鉉錫的帳號。雖然沒有官方聲明，但種種跡象已經讓粉絲猜測，姜成勳或許已經退出水晶男孩。

▲▼韓團「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲姜成勳已經取消關注水晶男孩團員們，以及YG梁鉉錫的IG帳號。（圖／資料照）

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關鍵字

水晶男孩, 姜成勳, 張水院, 殷志源, 金在德, 李宰鎮

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