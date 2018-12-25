SBS／子瑜1秒回眸電翻鏡頭　搭擋「最美偶像」Irene！粉：淨化眼球

記者蕭采薇／綜合報導

隨著年底腳步逼近，南韓三大電視台也陸續推出「年末歌謠祭」，25日首先登場的就是《SBS歌謠大戰》以「THE WAVE」為主體，邀請多組當紅KPOP歌手出席。合作舞台「漂亮的孩子旁邊還是漂亮的孩子」促成TWICE和Red Velvet合作，被公認為現今最美女偶像的子瑜和Irene一同現身，畫面相當賞心悅目。

▲《SBS歌謠大戰》TWICE子瑜參加合作舞台。（圖／翻攝自SBS）

「漂亮的孩子旁邊還是漂亮的孩子」由TWICE的MOMO、子瑜和彩瑛，與Red Velvet的Irene、瑟琪以及Joy合作演出經典女團S.E.S的《Dreams Come True》。由於子瑜是眾多榜單票選出的「世界第一美女」，Irene則是被100名藝人選出的「最美女偶像」，合作舞台名稱不但點題，更讓觀眾大喊：「這畫面看了就開心，淨化眼球。」

▲《SBS歌謠大戰》TWICE子瑜參加合作舞台。（圖／翻攝自SBS）

▲《SBS歌謠大戰》Red Velvet成員Irene和TWICE彩瑛。（圖／翻攝自SBS）

▲《SBS歌謠大戰》TWICE與Red Velvet合作舞台。（圖／翻攝自SBS）

此外，男偶像們也不遑多讓，MONSTA X、Wanna One和SEVENTEEN合作重現經典KPOP歌曲2PM的《Again & Again》。MONSTA X的SHOWNU和元虎都穿上薄紗襯衫露出結實胸肌，Wanna One的朴佑鎭和裴珍映也展現出成熟的魅力，SEVENTEEN的Hoshi和珉奎的性感眼神更是讓粉絲大喊：「帥翻！」

▲《SBS歌謠大戰》合作舞台，MONSTA X隊長SHOWNU。（圖／翻攝自SBS）

▲《SBS歌謠大戰》合作舞台，Wanna One裴珍映。（圖／翻攝自SBS）

▲《SBS歌謠大戰》合作舞台，SEVENTEEN成員Hoshi。（圖／翻攝自SBS）

▲《SBS歌謠大戰》Wanna One、SEVENTEEN、MONSTA X合作舞台。（圖／翻攝自SBS）

《SBS歌謠大戰》出席名單包括：防彈少年團、TWICE、BLACKPINK、iKON、MAMAMOO、MOMOLAND、GFRIEND、GOT7、EXO、Wanna One、Red Velvet、WINNER、Apink、宣美、 MONSTA X、BTOB、NCT、SEVENTEEN、THE BOYZ、Stray Kids、(G)I-DLE。

▲《SBS歌謠大戰》Red Velvet難得性感演出。（圖／翻攝自SBS）