ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／《阿爾罕布拉宮》玄彬升等用OO找燦烈　朴信惠聽到OO痛哭

記者蕭采薇／綜合報導

韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》由玄彬、朴信惠聯手主演，描述一名天才程式設計師鄭世周（燦烈飾演）創造出虛擬與現實結合的「AR擴增實境」遊戲，劉鎮宇（玄彬飾演）卻身陷遊戲之中，為了逃離，他決定離開格拉納達。而遲遲未曾再出現的世周，終於在第8集尾聲打了電話給姊姊希周（朴信惠飾演）。

▲▼ 《阿爾罕布拉宮的回憶》燦烈再次出現，玄彬為朴信惠擦眼淚。（圖／翻攝自tvN）

▲ 《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬和朴信惠在首爾相見。（圖／翻攝自tvN）

上集中，劉鎮宇回到首爾後決定去見鄭希周，但也向對方承認，所有來自世周的郵件「都是徐秘書寫的」。鄭希周淚崩問他：「世周呢？人在哪？」他無奈表示：「我也不知道，找了1年找不到，但我相信他還活著。」

▲▼ 《阿爾罕布拉宮的回憶》燦烈再次出現，玄彬為朴信惠擦眼淚。（圖／翻攝自tvN）

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》朴信惠表示不願意再見到玄彬。（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇把鄭希周拉到安靜的地方，把自己這一年來蒐集的所有資料給她看，希周邊看邊哭，最後睡著了。劉鎮宇把鄭希周送回家中，此時她已經平靜下來，表示讀完了劉鎮宇蒐集的所有資料，覺得對方已經盡力，「警察也不可能找到更多了，我知道你已經努力去找了，謝謝你了。」

▲▼ 《阿爾罕布拉宮的回憶》燦烈再次出現，玄彬為朴信惠擦眼淚。（圖／翻攝自tvN）

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬堅持燦烈還活著。（圖／翻攝自tvN）

希周也認可劉鎮宇不報警的決定：「目前不報警可能更好的決定。代表，請你從這裡離開吧，再也不要來了，也不要再聯絡。」劉鎮宇趕緊強調：「世周還活著！只是還沒找到。」但鄭希周絕望的說：「沒有任何有希望的證據。」

▲▼ 《阿爾罕布拉宮的回憶》燦烈再次出現，玄彬為朴信惠擦眼淚。（圖／翻攝自tvN）

▲遊戲排名第一的「master」被猜測是燦烈。（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇反問：「也沒有絕望的證據，不是嗎？」劉鎮宇臨走說道：「我應該找到世周後再來找你的。」鄭希周接著問：「那你為什麼過來？」劉鎮宇也說出真心話：「這個⋯⋯因為想見妳。」而在遊戲總排名中，劉鎮宇排行第三外，排行第一的「MASTER」上回上線已是一年前，引起猜測該人是否就是鄭世周。

▲▼ 《阿爾罕布拉宮的回憶》燦烈再次出現，玄彬為朴信惠擦眼淚。（圖／翻攝自tvN）

▲玄彬有了控制老鷹的能力，想到了找燦烈的方法。（圖／翻攝自tvN）

隨著遊戲也到了首爾，劉鎮宇在第8集中升到了90等。此時他發現，自已擁有了控制老鷹的能力，劉鎮宇也終於發現了可以找到鄭世周的方法。在尾聲預告中，鄭世周再次出現，打了電話給鄭希周，說道：「姐姐我好想妳。」

▲▼ 《阿爾罕布拉宮的回憶》燦烈再次出現，玄彬為朴信惠擦眼淚。（圖／翻攝自tvN）

▲燦烈再次出現。（圖／翻攝自tvN）

▲▼ 《阿爾罕布拉宮的回憶》燦烈再次出現，玄彬為朴信惠擦眼淚。（圖／翻攝自tvN）

▲燦烈打電話給朴信惠。（圖／翻攝自tvN）

▲▼ 《阿爾罕布拉宮的回憶》燦烈再次出現，玄彬為朴信惠擦眼淚。（圖／翻攝自tvN）

▲玄彬為朴信惠擦眼淚。（圖／翻攝自tvN）

粉絲不工作來看偶像　陳奕迅直接「視訊上司幫請假！」

推薦閱讀

全南韓只有3人！　劉在錫、IU、朴寶劍「三大民調喜愛度全制霸」

防彈「出道第一篇新聞」被噓爆：一看就砲灰！　5年後網友朝聖跪了

KBS藝能大賞／首位女性大賞得主出現！「搞笑女王」李英子噴淚領獎

雪炫大聊：胸部變得有彈性　NU'EST JR「臉漲紅」全程害羞低頭

直擊／IU士林夜市連吃四攤　「光華商場買車輪餅」全口味制霸

SM「官方商店」竟賣防彈、Wanna One專輯　粉絲氣炸：根本叛徒！

水晶男孩新團照曝光「只剩4人」　姜成勳IG取關成員、YG老闆

特／東西賣出去，人進得來！　MAMA用十年打造「KPOP夢想殿堂」

Wanna One朴志訓「結實手臂肌」難得露出　粉嗨喊：今天想叫歐巴！

上過節目就自帶關注度　男偶像吐真話：《Produce 101》讓我心煩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

胡歌深夜被爆領證結婚！　對象是23歲「長髮女星」

嚴立婷躺床「老公視角」　長直嫩腿全露太犯規！

女星妞妞遭養父性侵9年！　媽反罵「一定是妳勾引他」

蕭敬騰真的停用IG臉書！　經紀人心疼：歌迷踩到他地雷

大頭佛揭密「生子真相」！　罕見放閃暴牙B公主抱甜炸

律師戳破楊冪離婚盲點！　少了關鍵4字「離婚不生效」

楊冪200億身家超霸氣！買房不用問劉愷威：我買得起啊

印尼樂團主唱老婆還活著！　生日遇海嘯失蹤…夫IG悲痛呼喚

小鬼、坤達「換臉合照」0違和感！　網全看傻：根本同一人

安那18歲「轉大人」只穿內衣太有料　張惠妹質問：怎麼回事？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿爾罕布拉宮的回憶, 玄彬, 朴信惠, 朴燦烈, 燦烈, 炫彬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 胡歌深夜被爆領證結婚！　對象是23歲「長髮女星」
  2. 梁洛施患肺炎高燒！　吊點滴露「皮包骨手臂」網驚呆
  3. 大頭佛揭密「生子真相」！　罕見放閃暴牙B公主抱甜炸
  4. 楊小黎曬20年舊照驚見「港台16男神」　網友流口水指認：好多真愛！
  5. 好萊塢淫魔逃過一劫！地檢署「不起訴原因」令人憤怒
  6. 雷／《阿爾罕布拉宮》玄彬升等用OO找燦烈　朴信惠聽到OO痛哭
  7. 王祖賢聖誕節曬大長腿！　凍齡顏值網揪亮點「51歲驚人髮量」
  8. 印尼音樂活動主持人喪命！　男星「親睹海嘯捲妻」還原恐怖經過
  9. 女星妞妞遭養父性侵9年！　媽反罵「一定是妳勾引他」
  10. 文青妹子這樣追！《去X的世界末日》阿宅一招戰勝校園天菜

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366