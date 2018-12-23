雷／《阿爾罕布拉宮》玄彬升等用OO找燦烈　朴信惠聽到OO痛哭

記者蕭采薇／綜合報導

韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》由玄彬、朴信惠聯手主演，描述一名天才程式設計師鄭世周（燦烈飾演）創造出虛擬與現實結合的「AR擴增實境」遊戲，劉鎮宇（玄彬飾演）卻身陷遊戲之中，為了逃離，他決定離開格拉納達。而遲遲未曾再出現的世周，終於在第8集尾聲打了電話給姊姊希周（朴信惠飾演）。

▲ 《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬和朴信惠在首爾相見。（圖／翻攝自tvN）

上集中，劉鎮宇回到首爾後決定去見鄭希周，但也向對方承認，所有來自世周的郵件「都是徐秘書寫的」。鄭希周淚崩問他：「世周呢？人在哪？」他無奈表示：「我也不知道，找了1年找不到，但我相信他還活著。」

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》朴信惠表示不願意再見到玄彬。（圖／翻攝自tvN）



劉鎮宇把鄭希周拉到安靜的地方，把自己這一年來蒐集的所有資料給她看，希周邊看邊哭，最後睡著了。劉鎮宇把鄭希周送回家中，此時她已經平靜下來，表示讀完了劉鎮宇蒐集的所有資料，覺得對方已經盡力，「警察也不可能找到更多了，我知道你已經努力去找了，謝謝你了。」

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬堅持燦烈還活著。（圖／翻攝自tvN）

希周也認可劉鎮宇不報警的決定：「目前不報警可能更好的決定。代表，請你從這裡離開吧，再也不要來了，也不要再聯絡。」劉鎮宇趕緊強調：「世周還活著！只是還沒找到。」但鄭希周絕望的說：「沒有任何有希望的證據。」

▲遊戲排名第一的「master」被猜測是燦烈。（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇反問：「也沒有絕望的證據，不是嗎？」劉鎮宇臨走說道：「我應該找到世周後再來找你的。」鄭希周接著問：「那你為什麼過來？」劉鎮宇也說出真心話：「這個⋯⋯因為想見妳。」而在遊戲總排名中，劉鎮宇排行第三外，排行第一的「MASTER」上回上線已是一年前，引起猜測該人是否就是鄭世周。

▲玄彬有了控制老鷹的能力，想到了找燦烈的方法。（圖／翻攝自tvN）

隨著遊戲也到了首爾，劉鎮宇在第8集中升到了90等。此時他發現，自已擁有了控制老鷹的能力，劉鎮宇也終於發現了可以找到鄭世周的方法。在尾聲預告中，鄭世周再次出現，打了電話給鄭希周，說道：「姐姐我好想妳。」

▲燦烈再次出現。（圖／翻攝自tvN）



▲燦烈打電話給朴信惠。（圖／翻攝自tvN）

▲玄彬為朴信惠擦眼淚。（圖／翻攝自tvN）