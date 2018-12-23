光熙「瘦到兩頰凹陷」只剩45公斤　粉絲心疼哭：只聽過當兵變胖的

記者蕭采薇／綜合報導

南韓偶像團體帝國之子成員光熙有綜藝感沒包袱，節目「笑」果十足，因此成員許多節目熱烈邀約的人選。他2017年3月以陸軍軍樂兵身份服役，粉絲苦等1年又9個月，退伍後的第一個節目《全知干預視角》播出後，卻讓觀眾心疼的說：「怎麼瘦了這麼多？是不是在軍隊吃了很多苦？」

▲身高175公分的光熙，退伍後只剩45公斤。（圖／翻攝自MBC）

光熙第一個回歸節目將是《全知干預視角》，一出部隊就立刻打電話給《無限挑戰》製作人，和劉在錫等節目班底。不過他的模樣卻讓眾人嚇一跳。身高175公分的光熙，入伍前曾在《無限挑戰》量體重，當時還有58.6公斤，沒想到退伍後的現今只剩45公斤，兩頰更是瘦到凹陷，立刻登上熱搜。

▲光熙只剩45公斤，瘦到兩頰凹陷。（圖／翻攝自MBC）

就連前輩李英子看到爆瘦的光熙，不僅把對方帶來探班的食物都推回去，還忍不住掏出錢要他去買點好吃的。不過光熙倒是淡然表示：「因為做了很多事情，所以瘦了。」還是令粉絲心疼說道：「只聽過當兵變胖的，沒見過瘦這麼多。希望光熙能健健康康，吃胖回過去的樣子。」

▲光熙暴瘦的模樣，讓前輩李英子都塞零用錢要他去買好吃的。（圖／翻攝自MBC）

光熙自2015年加入綜藝節目《無限挑戰》，演藝事業起步之際卻面臨入伍期限，之後節目也黯然停播，令許多粉絲為他感到心疼。光熙在12月7日退伍，經紀公司也隨即表示，他一退伍就會開工，迫不及待與粉絲見面。