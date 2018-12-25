SBS歌謠大戰／BTS帶初心唱五年前出道曲　萬人前下跪行大禮謝粉絲

記者蕭采薇／綜合報導

隨著年底腳步逼近，南韓三大電視台也陸續推出「年末歌謠祭」，25日首先登場的就是《SBS歌謠大戰》以「THE WAVE」為主體，邀請多組當紅KPOP歌手出席。防彈少年團特地帶來包括多首熱門歌曲，其中也包括五年前的出道曲《No More Dream》，令粉絲相當驚喜。

▲《SBS歌謠大戰》防彈少年團驚喜演唱五年前出道曲。（圖／翻攝自SBS）

▲《SBS歌謠大戰》防彈少年團驚喜演唱五年前出道曲。（圖／翻攝自SBS）

一步一腳印得到「世界彈」稱號的防彈少年團，當晚特地選唱多首對他們相當有意義的歌，包括五年前的出道曲《No More Dream》，第一次進入「一位候補」的歌曲《男子漢》，以及讓他們人氣更上層樓的《DOPE》、《FIRE》，以及近一年來登上美國告示牌排行榜的《DNA》，最後帥氣的用新歌《IDOL》結尾。

▲《SBS歌謠大戰》防彈少年團用新歌《IDOL》結尾。（圖／翻攝自SBS）

選曲象徵他們一路走來的過程，而適逢年末，防彈少年團7名成員也在最後問候直接在舞台跪下，在高尺天空巨蛋一萬名觀眾前行大禮，感謝陪伴他們走過來的粉絲，同時也向歌迷們拜早年。此外，即將在明天初解散的限定男團Wanna One，當晚是最後一次參加《SBS歌謠大戰》，他們也賣力帶來《Light》和《BOOMERANG》兩首歌曲。

▲防彈少年團在一萬名觀眾前，下跪行大禮謝謝粉絲。（圖／翻攝自SBS）

▲防彈少年團在一萬名觀眾前，下跪行大禮謝謝粉絲。（圖／翻攝自SBS）

▲防彈少年團在一萬名觀眾前，下跪行大禮謝謝粉絲。（圖／翻攝自SBS）

《SBS歌謠大戰》出席名單包括：防彈少年團、TWICE、BLACKPINK、iKON、MAMAMOO、MOMOLAND、GFRIEND、GOT7、EXO、Wanna One、Red Velvet、WINNER、Apink、宣美、 MONSTA X、BTOB、NCT、SEVENTEEN、THE BOYZ、Stray Kids、(G)I-DLE。

▲Wanna One最後一次參加《SBS歌謠大戰》。（圖／翻攝自SBS）

▲Wanna One最後一次參加《SBS歌謠大戰》。（圖／翻攝自SBS）