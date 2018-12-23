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上過節目就自帶關注度　男偶像吐真話：《Produce 101》讓我心煩

記者蕭采薇／綜合報導

南韓KPOP潮流近年來襲捲全球，不過在一年將近100組藝人出道的市場，競爭同樣也是相當激烈。日前在南韓知名網路論壇，就有一名男團成員發文透露身為偶像的心酸，也坦言道近幾年如《Produce 101》這樣的選秀節目成為風潮，卻也瓜分了新人的關注度，「讓我相當心煩意亂」。

▲▼Wanna One 2018「MAMA」香港場。（圖／翻攝自推特）

▲限定男團Wanna One由《Produce 101》第二季11名優勝者組成。（圖／翻攝自推特）

南韓知名論壇《pann》出現一篇熱門文章，匿名的作者自稱是「一名會看pann的偶像歌手」。他首先表示，會發出這篇文章是因為知道那裡有許多喜歡偶像歌手的人，而他也好奇，「我們要怎麼做，才能抓住大眾的視線呢？」

該位匿名男偶像在文中寫道，自己的組合在2017年出道，但因為不是大公司出身，幾乎沒有上電視宣傳的機會。他誠實說道：「這個世代偶像真的多不勝數，競爭非常激烈，跟我們一樣是新人的隊伍，要存活下來真的不容易。」

▲《PRODUCE 101》第4季確定！　「節目名稱」出爐。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스48（PRODUCE48））

▲《Produce 101》第4季將於明年播出。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스48（PRODUCE48））

他也坦言：「男版《Produce 101》的影響力真的太大了，節目結束後，生出了無數個男子團體，只要有參加過《Produce 101》的成員，幾乎都擁有一定的人氣和關注度。」但他也強調：「絕對不是抱持惡意的眼光，只是有點羨慕。如果當時我們也有成員去參加了那個節目，稍微有曝光度的話，是不是就不用像現在這麼累了？」

▲▼《Produce 101》歷屆冠軍—SOMI、張元英、姜丹尼爾。（圖／翻攝自Mnet）

▲《Produce》系列歷屆冠軍—SOMI、張元英、姜丹尼爾。（圖／翻攝自Mnet）

雖然知道不是每個參加過節目的人都能順利得到關注，但面對即將在明年開始的《Produce 101》第四季，他老實承認：「讓我更加心煩意亂。」不過他自己也理解，除了更努力的練習，也沒有其他能做的事，上網發文也只是抒發心情。他也承諾道：「等我們再更有人氣，能夠去上脫口秀節目或廣播時，會讓大家知道我的身份的。」

▲▼Wanna One 2018「MAMA」香港場。（圖／翻攝自推特）

▲限定男團Wanna One由《Produce 101》第二季11名優勝者組成。（圖／翻攝自推特）

這篇發文在網路論壇引起許多討論，不少網友都鼓勵他：「只有努力，遲早有一天會被看見的。」、「節目關注是一時，有實力才能走得長長久久，101裡的孩子有些也是努了了很久。」也有人認為這篇文章透露出許多現實的心酸，「希望未來有一天，能聽到你的好消息。」

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關鍵字

Produce 101, Wanna One, IZ*ONE

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