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SBS歌謠大戰／KAI「Bra穿一半」左胸全露　燦烈背後開洞放送大肌肌

記者蕭采薇／綜合報導

隨著年底腳步逼近，南韓三大電視台也陸續推出「年末歌謠祭」，25日首先登場的就是《SBS歌謠大戰》以「THE WAVE」為主體，邀請多組當紅KPOP歌手出席。近來回歸的EXO壓軸登場，全場尖叫聲有如來到專場。

▲▼《SBS歌謠大戰》EXO。（圖／翻攝自SBS）

▲《SBS歌謠大戰》EXO壓軸演出。（圖／翻攝自SBS）

EXO也拿出渾身解數，以新歌《Love Shot》開場，一登台就由領舞KAI咬著玫瑰出現，展現出柔美又充滿線條感的身段舞動。就在舞動之間也發現，KAI除了西裝外套外裡頭只穿了件「半邊Bra」，露出結實的左胸肌。

▲▼《SBS歌謠大戰》EXO。（圖／翻攝自SBS）

▲EXO領舞KAI左胸全露。（圖／翻攝自SBS）

▲▼《SBS歌謠大戰》EXO。（圖／翻攝自SBS）

▲EXO領舞KAI左胸全露。（圖／翻攝自SBS）

除了KAI之外燦，EXO接著在演唱《Tempo》時，燦烈更是穿了件挖空上衣背肌全都露。EXO出道時走的是「穿制服的學長」路線，也隨著越來越成熟，也開始展露出性感的一面。精彩演出也震撼全場，尖叫聲破表。

▲▼《SBS歌謠大戰》EXO。（圖／翻攝自SBS）

▲EXO燦烈背後性感開洞。（圖／翻攝自SBS）

《SBS歌謠大戰》出席名單包括：防彈少年團、TWICE、BLACKPINK、iKON、MAMAMOO、MOMOLAND、GFRIEND、GOT7、EXO、Wanna One、Red Velvet、WINNER、Apink、宣美、 MONSTA X、BTOB、NCT、SEVENTEEN、THE BOYZ、Stray Kids、(G)I-DLE。

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EXO, 世勳, 伯賢, 燦烈, D.O., KAI, XIUMIN, CHEN, SUHO

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