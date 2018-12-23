雪炫大聊：胸部變得有彈性　NU'EST JR「臉漲紅」全程害羞低頭

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團AOA人氣成員雪炫跨足戲劇、歌壇兩界，行程滿檔的她，近來參加綜藝節目《不是你認識的我》公開健身畫面。節目中她應教練要求練胸，讓現場討論起「女生也需要做胸部運動嗎？」不過大剌剌地討論胸部話題，也讓節目另一名主持人NU’EST JR害羞到不行。

▲AOA雪炫在節目中公開健身過程。（圖／翻攝Mnet）

▲雪炫在節目中公開健身過程，意外引起討論胸部的話題。（圖／翻攝Mnet）

雪炫在節目中公開健身經過，意外在攝影棚引起「女生也需要做胸部運動嗎？」的討論，眾人你一言我一語的說道：「只有那裡不做的話很奇怪。」、「運動沒有什麼不好的，也可以增加彈力。」此時卻見NU’EST成員JR在一旁不發一語，害羞得頭都抬不起來。

▲節目現場討論胸部的話題，讓JR非常害羞。（圖／翻攝Mnet）

雖是健康的討論胸部話題，卻也讓偶像出身的JR難以招架，不僅臉都紅了起來，甚至在話題結束前都抬不起來，害羞的表現讓現場來賓都笑了，更開玩笑表示：「JR是95年生的嗎？感覺年紀還要更小呢！」節目播出後也在網路上引起討論，讓粉絲們笑說：「我們鐘炫（JR本名）還是寶寶啊！」

▲JR害羞到臉部漲紅。（圖／翻攝Mnet）