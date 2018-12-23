ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雪炫大聊：胸部變得有彈性　NU'EST JR「臉漲紅」全程害羞低頭

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團AOA人氣成員雪炫跨足戲劇、歌壇兩界，行程滿檔的她，近來參加綜藝節目《不是你認識的我》公開健身畫面。節目中她應教練要求練胸，讓現場討論起「女生也需要做胸部運動嗎？」不過大剌剌地討論胸部話題，也讓節目另一名主持人NU’EST JR害羞到不行。

▲▼AOA雪炫聊胸部問題，NU`EST JR害羞。（圖／翻攝Mnet）

▲AOA雪炫在節目中公開健身過程。（圖／翻攝Mnet）

▲▼AOA雪炫聊胸部問題，NU`EST JR害羞。（圖／翻攝Mnet）

▲雪炫在節目中公開健身過程，意外引起討論胸部的話題。（圖／翻攝Mnet）

雪炫在節目中公開健身經過，意外在攝影棚引起「女生也需要做胸部運動嗎？」的討論，眾人你一言我一語的說道：「只有那裡不做的話很奇怪。」、「運動沒有什麼不好的，也可以增加彈力。」此時卻見NU’EST成員JR在一旁不發一語，害羞得頭都抬不起來。

▲▼AOA雪炫聊胸部問題，NU`EST JR害羞。（圖／翻攝Mnet）

▲節目現場討論胸部的話題，讓JR非常害羞。（圖／翻攝Mnet）

雖是健康的討論胸部話題，卻也讓偶像出身的JR難以招架，不僅臉都紅了起來，甚至在話題結束前都抬不起來，害羞的表現讓現場來賓都笑了，更開玩笑表示：「JR是95年生的嗎？感覺年紀還要更小呢！」節目播出後也在網路上引起討論，讓粉絲們笑說：「我們鐘炫（JR本名）還是寶寶啊！」

▲▼AOA雪炫聊胸部問題，NU`EST JR害羞。（圖／翻攝Mnet）

▲JR害羞到臉部漲紅。（圖／翻攝Mnet）

推薦閱讀

防彈「出道第一篇新聞」被噓爆：一看就砲灰！　5年後網友朝聖跪了

EXO「投票第二」照樣拿人氣獎　Wanna One粉絲氣炸：KPMA退錢！

SM「官方商店」竟賣防彈、Wanna One專輯　粉絲氣炸：根本叛徒！

連BTS柾國都被圈粉！　「最美鮮肉男聲」特洛伊四月來台開唱

人類的貪婪已經殺死龍貓！　宮崎駿：再也做不出這樣的電影了

Wanna One朴志訓「結實手臂肌」難得露出　粉嗨喊：今天想叫歐巴！

特／東西賣出去，人進得來！　MAMA用十年打造「KPOP夢想殿堂」

KBS藝能大賞／首位女性大賞得主出現！「搞笑女王」李英子噴淚領獎

全南韓只有3人！　劉在錫、IU、朴寶劍「三大民調喜愛度全制霸」

直擊／IU士林夜市連吃四攤　「光華商場買車輪餅」全口味制霸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

安那18歲「轉大人」只穿內衣太有料　張惠妹質問：怎麼回事？

蕭敬騰真的停用IG臉書！　經紀人心疼：歌迷踩到他地雷

楊冪200億身家超霸氣！買房不用問劉愷威：我買得起啊

蕭敬騰「真的不想玩了」！　深夜告白粉絲：我根本不愛這些東西

劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

楊冪離婚爆「婆媳不合」　知情人怒揭內幕：擺餐桌布都刁難！

嚴立婷躺床「老公視角」　長直嫩腿全露太犯規！

楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

AOA, 雪炫, JR

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 女星妞妞遭養父性侵9年！　媽反罵「一定是妳勾引他」
  2. 文青妹子這樣追！《去X的世界末日》阿宅一招戰勝校園天菜
  3. 上過節目就自帶關注度　男偶像吐真話：《Produce 101》讓我心煩
  4. 《大時代》夫妻檔南韓慶州拍戲　零下9度冷到凍未條
  5. 楊大正同台前後任妻子！合唱情歌後宣佈新消息：真的不怕死
  6. 李婕新戲百人斬「大戰12生肖」　逛情趣用品試吃按摩油
  7. 民歌44點歌點到飽！　施孝榮「唱一場少一場」：快退休了
  8. 水晶男孩新團照曝光「只剩4人」　姜成勳IG取關成員、YG老闆
  9. 濱崎步和19歲舞者爆母子戀！　IG照「約會視角」網震怒
  10. 印尼樂團吉他手身亡！　「4團員2死1失蹤」主唱悲：只剩我一個人了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366