具荷拉復工台上爆哭　淚談「38秒私密片」：我以為一切都結束了⋯

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星具荷拉與前男友崔鍾範的互毆事件鬧上社會版面，更衍生出男方要脅公開38秒「私密片」的事件，經過三個多月後，具荷拉重整精神，平安夜在日本舉行粉絲見面會。見到一路支持她的歌迷，具荷拉止不住感動，在台上落淚。

▲具荷拉復工，在日本粉絲見面會上哭了。（圖／翻攝自推特）

具荷拉24日在日本金川舉辦粉絲見面會，一出場便用日文說道：「好久不見。」引起粉絲熱烈尖叫為她加油。具荷拉在台上讀出自己寫的親筆信，當中說道：「今年有很多高興的事，也有很多傷心的事。我曾經認為『一切都結束了』，但在這樣的情況下還是有很多鼓勵我的粉絲們，真的很謝謝你們。」

▲具荷拉復工，在日本粉絲見面會上哭了。（圖／翻攝自推特）

讀親筆信過程中，具荷拉忍不住留下了眼淚，她接著說道：「讓粉絲們擔心了，對不起你們也很謝謝你們。雖然還有待解決的事情，但是為了一直等到現在的粉絲們，我會更加努力的。我也會在韓國和日本，進行更加活躍的活動。」透露了回歸計畫，也引起台下歡呼。

▲具荷拉復工，在日本粉絲見面會讀親筆信。（圖／翻攝自推特）

具荷拉與前男友崔鍾範的互毆事件演變成性愛片威脅，崔鍾範懷疑她偷吃，半夜擅闖家中理論，卻變成雙方互毆，事後男方涉嫌散播性愛片，卻改口「只是自己想要紀念」，目前全案由警方調查中。

▲具荷拉與粉絲過聖誕夜，並與幸運歌迷合照。（圖／翻攝自IG）