Kiwebaby情斷5個月男友！算命師鐵口預言：活不過36歲

記者林映妤／台北報導

Kiwebaby（張承喜）演出《徵婚啟事》作者陳玉慧執導的新片《愛上卡夫卡》，24日她和陳玉慧、大慶以及網路歌手邱比受訪，談到自己2個禮拜前才被交往5個多月的男友分手，目前正值情傷，還語出驚人透露，算命老師曾告訴她活不過36歲，嚇壞在場媒體。

Kiwebaby情路跌跌撞撞，她稱前任男友「會通靈」，因為對方「上輩子的老婆」出現，才情斷Kiwebaby，「前任男友的朋友是靈魂溝通師，他說他上輩子的老婆出現，那個人剛好是他以前的同學，當時我們一個在台北、一個高雄，遠距離所以就分手了。」

▲Kiwebaby才分手2個星期，現正情傷中。（圖／前景提供）

雖然情傷，但Kiwebaby卻笑說：「我難過的是我不難過，因為我月亮在處女座，有點犯賤，不過我是巨蟹座，就是為愛而生。」她自認以前都是追著人家跑，現在要當「卡夫卡」，「老娘以後都要讓別人追著跑！」

除此外Kiwebaby也透露，算命老師曾預言她活不過36歲，「他說我30幾歲會有一把刀刺進我心臟，很容易為情輕生。」語畢嚇壞在場記者，她才說：「但是我從來沒有（為情輕生）這種想法過。」眾人才勸她「千萬要好好活著」。

Kiwebaby自爆愛熟男，「我國小就幻想和古天樂泡澡，我也喜歡大慶，因為從小缺乏父愛。以前錄《大學生了沒》有兩三個男生私下對第三性很有興趣，其中一個真的帥到爆，好想嫁給他，但我們沒怎樣，因為我遇到的男人都很沒GUTS，很多都是帶回家他爸媽覺得他瘋了，後來就乖乖結婚。」

▲《愛上卡夫卡》Kiwebaby（左起）、陳玉慧、邱比、大慶。（圖／前景提供）

至於導演陳玉慧日前在臉書上將自己23歲曾遭性侵的過往po出，她今透露：「（時間點）和鈕承澤毫無關係，那是我20年前寫過的書，只是這個內容新書裡也有，我想安慰一些走過這種路的人，同時也要說，身體自主權很重要。」

她認為支持「MeToo」運動的人很容易遭受二度傷害，她在網路上的po文被轉載成新聞後，雖有不少人鼓勵，但也曾見過有男性留言「你這尊容我還懶得性侵」，陳玉慧說：「這種人就是標準的沙豬主義。」坦言社會對待這些「站出來的人」是什麼樣的態度十分重要。

大慶在片中綁架男主角林哲熹，將他出道前開砂石車的技能發揮得淋漓盡致，幾度嚇壞劇組，「蘇花公路是我過去開車最熟悉的道路，開是還好，只是monitor追不到我，山上時速40公里就非常快了。我還和劇組說，不應該擔心我，要擔心機器吧！那一台幾百多萬欸！」

▲《愛上卡夫卡》導演陳玉慧、大慶。（圖／前景提供）

他維持單親爸爸身分多年，感嘆偶爾覺得很累，「工作回去看到房間一團亂，沒人打理小孩的生活，想生氣又不能太有情緒。」問他為何不找個伴？大慶又說：「現在的工作很有挑戰性，不像以前朝九晚五，有失必有得，有一好沒兩好。」

關於明年計畫，陳玉慧透露要拍「徵婚啟事4.0」，講網路徵友，「這年代沒人要結婚了，要結婚一定有原因，不是奉子就是奉父母。」她決定明年開始籌備，女主角則非常中意《七月與安生》馬思純。《愛上卡夫卡》2019年1月4日上映。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

►►下載ETtoday新聞雲App，掌握《聲林之王》最新訊息◄◄

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2