《比悲傷》破2億！公布劉以豪版MV　粉絲「敲破碗」終等到：聽一次哭一次

記者林映妤／台北報導

《比悲傷更悲傷的故事》全台票房破2億！片商終於釋出粉絲敲碗3周以上的電影主題曲《有一種悲傷》劉以豪版，讓粉絲淚推：「再聽一次哭一次！」、「才2分鐘還不夠啊！」、「等到我都要哭了！」電影破億時，劉以豪曾承諾要送上「500個愛的抱抱」，今（23日）活動日期也釋出了！

劉以豪親自獻唱的《有一種悲傷》MV來自片中男主角幫女主角填詞演唱的DEMO，不同於A-Lin唱的《有一種悲傷》，劉以豪版本走暖男貼心風，聽完讓人眼眶再度泛紅，感受到片中男女主角奮不顧身的愛情。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》賣破2億，釋出劉以豪版電影主題曲MV。（圖／傳影互動提供）

《比悲傷更悲傷的故事》票房告捷，先前得知破億好消息的以豪，曾經在導演的驚喜探班下宣布，為了安撫觀眾看完電影的難過心情，將「親自愛的抱抱500名觀眾！」說到做到的劉以豪，預計將在12月29日午後現身擁抱觀眾，不過地點時間尚未公布，還要請粉絲耐心等待。

《比悲傷更悲傷的故事》悲傷魅力席捲亞洲，香港出現超級狂粉，在社群曬出自己「一日一刷」的證據，19天看了21次，21刷的超強紀錄只因想知道自己看到第幾次才不會再哭，沒想到電影實在太催淚，不知不覺就看了21次，連劉以豪本人都在下面留言：「太誇張了吧！」

與台灣同步上映的香港，口碑爆棚已累積超過1500萬港幣（約新台幣5900萬元），票房仍穩定成長當中，除了香港外，新加坡也於13日正式上映，也同樣打破了3年來台灣電影的最佳開片票房。馬來西亞也將於12月27日接棒上映。

▲劉以豪將實現「500個愛的抱抱」諾言。（圖／傳影互動提供）

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

►►下載ETtoday新聞雲App，掌握《聲林之王》最新訊息◄◄

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2