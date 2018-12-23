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全聯廣告爆紅！男星被小護士認出私訊：我剛扶著你頭～

▲▼新生代男星亞倫。（圖／用心娛樂提供）

▲新生代男星亞倫。（圖／用心娛樂提供）

記者林映妤／台北報導

新生代鮮肉男星亞倫近期因拍攝全聯火鍋篇廣告爆紅，除走在街頭上被民眾認出之外，就連日前感冒到診所看病，還被護士認出，事後私訊到他粉絲專頁，「我是剛剛扶著你頭，幫你量耳溫那一位。」甚至用廣告台詞對他說，「我願意跟你嚐遍酸甜苦辣。」讓亞倫收到訊息後，害羞不已！

亞倫身高185公分，有著超過110公分的大長腿，陽光有型的形象也被相中擔任網路外景主持人，走遍台灣三峽、新竹、大溪與北投等地，累計點閲率超過20萬人次以上觀看。他最近拍攝宣傳照，以陽光潮男、西裝型男、韓系歐巴等相貌展現他的多變特質，亞倫目前積極的爭取戲劇與電影銀幕上演出之機會，經紀公司透露，目前已有戲約上門。

▲▼新生代男星亞倫。（圖／用心娛樂提供）

▲亞倫被護士認出還告白。（圖／用心娛樂提供）

亞倫日前因外景到新竹挑戰網美行程，但瀏海不管怎麼整理，就是不敵「風城」威力，他事前上網研究了各種網帥網美POSE，笑稱自己「頭髮亂了」也是一種魅力展現。另外他也在新竹豎琴橋上跳躍了上百次，只為呈現最佳「網帥」POSE，平常就有在健身的他，臉不紅氣不喘了讓工作人員誇他敬業，他自己則對於要在鏡頭前展現雙腿開開似一字馬的姿勢有點尷尬，「真的有一點害羞！」

新竹還有與韓劇《鬼怪》相似度極高的景點新竹海之聲，該景點像極了該劇男女主角孔劉與金高恩初次相遇的海邊，因此聲名大噪。亞倫透露，造訪該地最好攜伴同行，若是能與另外一伴手牽手來感受海邊浪漫更好，但要注意若是冬季新竹風大，情侶在曬恩愛的同時，男生也要多加件外套，避免低溫「激凸」，一點都不帥啦。

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