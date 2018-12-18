獨家／ELLA驚爆懷二胎！賴解孵「腦海結紮，身體不結紮」

記者林映妤／台北報導

ELLA（陳嘉樺）驚爆懷二胎！《ETtoday星光雲》掌握獨家消息，來源表示ELLA現在已經懷有近3個月身孕，周遭幾個親近的家人、好友都聽聞喜訊，相當為她開心，不過因為台灣習俗，還未正式滿3個月ELLA不便對外公布，否則以她活潑、開朗的性格早已嗨爆！

▲ELLA驚爆懷二胎！（圖／翻攝自臉書）

消息來源向《ETtoday》透露：「其實她懷孕了，近3個月，周遭幾個朋友都很為她開心！」記者傳訊求證賴解孵，他先是回了「哈哈哈哈哈」5字，大笑說：「哪來的消息？今天才說解孵已在腦海裡結紮呀，謝謝你今天的報導！」

接著記者回覆：「可能解孵腦海裡結紮，身體不結紮啊！」他也開心透露：「哈哈哈哈，這好笑！『腦海裡結紮，身體不結紮啊』！」更附上「比讚」手勢，好心情透過手機螢幕都能傳來，但對於懷孕一事，賴家傳統又保守，沒有正面承認，也沒否認。

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▲ELLA今才在《大三元》記者會又跑又跳 。（圖／記者湯興漢攝）

其實ELLA今（18日）才出席2019年賀歲片《大三元》定檔記者會，活動上她還和同片所有演員一起熱跳電影主題曲《麻麻雀雀》MV 舞蹈，依舊相當活潑好動，不過問到是否要再懷二胎？她倒態度堅決，表示：「我先生已經在腦海裡結紮，不想再生了，避孕大家知道吧？不用我教吧？」

至於為何不想再生，ELLA透露兒子勁寶出生後，賴解孵就自覺被冷落，「不想生就是怕先生失寵！」隨後她又樓歪，「人家說生兒子是因為『女生先快樂』，生女兒就是『男生先快樂』，我就是一個幸福健康又快樂的人！」

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