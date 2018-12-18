解惑／《比悲傷》破億憑什麼？PTT「狂刷負評」　卻忘了關鍵4大原因

記者林映妤／專訪

《比悲傷更悲傷的故事》在台上映3周已經突破1.78億票房，榮登2018年最賣座國片，持續往2億邁進。電影賣得好，不光是幕前幕後團隊的努力，「天時地利人和」更重要，導演林孝謙、編劇呂安弦接受《ETtoday》專訪，坦言電影爆紅完全無預期，但賣得好「關鍵要素」有4點！

面對《比悲傷》在高中、大學女性觀眾之間大受歡迎、狂獲好評，卻在PTT電影版等承受不少負評、狂黑，林孝謙平常心，知道TA本來就不同；呂安弦倒有點委屈，因為《比悲傷》最常被罵的就是「邏輯不通」或「超現實」，但2人都知道，「現實生活中真的有這種愛情故事！」呂安弦也有很多能向觀眾解釋的答案，累積起來準備要好好回應大家。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》全台夯賣1.78億。（圖／傳影互動提供）

「大家都說要拍一部讓人家哭的電影很簡單，其實就執行面來說，從音樂、影像到演員表演等，都很不容易，每個在拍電影的人，根本就無法預知票房！」

林孝謙笑說，以前拍的每部片都被罵，這次賣得好，被罵的也更多，但心臟已經越來越大顆。能賣到成為2018年國片冠軍，不只是電影拍得好、演員演得好，行銷時也有4大要點。

▲《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙（左）、編劇呂安弦（右）來解答！（圖／記者林敬旻攝）

一、片名

韓版原先叫做《最悲傷的故事》，當初寫劇本時，團隊暫定的片名是大陸網友做盜版取的《比悲傷更悲傷的故事》，因為最能傳達出英文片名《More Than Blue》的意境。呂安弦笑說：「為了取片名我們還創了群組，裡面各式各樣的名字都有，原本可能會叫《幸福的彼端》、《愛情的背後》、《把悲傷留給自己》、《戀人未滿的戀人啊》、《幸福時光》、《只想和你在一起》、《讓我留在你過往》等等，後來都沒能翻案成功。」

現在聽聽，真的覺得《比悲傷更悲傷的故事》淒美、特別多了！

▲《比悲傷更悲傷的故事》片名取得好，令人印象深刻。（圖／傳影互動提供）

二、鎖定TA

很多人不知道，《比悲傷》原本鎖定的「客群」是上班族女性，但片商和製作方討論過後，覺得年齡層應該下修，將目標放在高中、大學女孩身上。片商透露：「我們看完片後，覺得這個片子不怕別人先看，而且我們要想辦法讓很多人先看，闖出口碑！」

於是他們舉辦兩場「盲測」，一場全部都是高中女生、一場全部都是大學女生，「事前完全沒告訴他們是什麼劇情、誰演的，只說有部新片要放映。盲測的結果是，女高中生全部給好評、女大生則是有大約一半給好評。」那麼其實電影的TA就出來了。

上映前，片商也在各大校園特映，景美女中是第一場，「有同學就抱著隨便去看看的心態，結果看完跑去向其他沒來的人炫耀：你們沒看真的太可惜了！」片商不怕人看，「我們堅持放全片，不是放片段，最後觀看人次大概達到7、8000，而且高中、大學都是網路族群，他們散播效應非常好。」

▲《比悲傷更悲傷的故事》鎖定TA十分重要。（圖／傳影互動提供）

三、音樂助力

好的音樂能幫助電影渲染情緒，A-Lin演唱《有一種悲傷》在電影未上映前就開始發燒，目前在各大KTV、音樂排行都是榜上有名。林孝謙說：「電影上映前一個多月，歌曲MV就釋出，本來還怕會不會太早？但後來上片前MV在YouTube點閱就有600多萬，上片後現在也已經1200多萬了！」

林孝謙寫了10年歌詞，這次《有一種悲傷》的詞同樣出自他手，但他苦笑：「我以前有靈感，幾個小時就能寫完一首歌，這次被陳建騏老師退稿兩次，總共花了兩個禮拜才完成，在電影裡K和Cream唱DEMO那場戲要拍的前7天才出爐！」

林孝謙拿出他的「歌詞筆記」，滿滿都是他原本為了《有一種悲傷》寫的詞，「建騏老師說我字數不夠好，歌詞又太饒口，最後寫的比較簡單通俗才通過。」這首歌的DEMO其實就是呂安弦唱的，他害羞說：「以豪也要唱，A-Lin也要唱，所以我錄了4個不同的key，電影裡面以豪耳機聽的就是我唱的，天啊，他那一整天都在聽我唱歌！」

▲A-Lin演唱《有一種悲傷》夯到上榜。（圖／傳影互動提供）

四、互動

《比悲傷》上映後，主演們都十分給力，劉以豪、張書豪、陳庭妮、鬼鬼等人主攻IG，天天去搜尋有關《比悲傷》的hashtag，卯起來親自一一回覆粉絲，或是分享到自己IG的動態及限時動態，「他們密切互動多達2、300 則，不管是粉絲的、片商的IG都會回！」

懷孕中的陳意涵，也透過IG與林孝謙、呂安弦直播互動，更曾拍「轉布丁」的獵奇影片來吸引影迷目光。

演員們運用自己的高人氣加強網路互動、串聯，讓網友、粉絲更願意討論與推薦，電影的口碑與聲浪當然也就越堆越高囉！

▲▼劉以豪、張書豪、陳庭妮等人積極在IG上和粉絲互動。（圖／傳影互動提供）

其實，一部國片要熱賣真的不容易，距離上一部如此大賣、掀起熱潮的已是2015年票房4.1億的《我的少女時代》，《比悲傷更悲傷的故事》還在朝2億邁進，但話題熱度已不輸當年，慶幸國片還能繼續創造佳績，或許多看一些他們背後的努力，就更能理解一部電影成功的原因了！

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