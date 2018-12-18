《邊境奇譚》預告只有全片3%的震撼：結局無人能猜到！

記者林映妤／台北報導

北歐奇幻電影《邊境奇譚》坎城世界首映以來，奇異情節震撼人心，一舉獲得坎城影展「一種注目」單元最大獎最佳影片，更強勢入圍歐洲電影獎5項大獎，預告釋出後更被讚「只是全片3%的震撼」，結局更是無人能猜透，令還沒觀賞的觀眾，好奇心激發到百分之百！

《邊境奇譚》打造出非人非獸的女主角，劇組團隊天衣無縫的化妝技術也讓本片入選奧斯卡最佳化妝與髮型設計9強，被譽為是今年「絕對不能被暴雷」的必看奇片，觀眾無不因為畫面太過震撼大喊：「沒想到導演真的把『這個』拍出來！」

▲▼《邊境奇譚》。（圖／傳影互動提供）



導演也自曝決定拍攝這個故事時其實非常不安：「我這輩子從來沒有覺得如此如履薄冰！這部片大概有一百種劇情可能發展的方向，歪了就是一場災難！」《邊境奇譚》不只讓坎城觀眾嚇到吃手手：「坐立難安！我必須站起來轉一圈才能繼續看。」更獲得評審團一致肯定，導演開心表示：「就像被官方認證『怪出新高度』一樣！」感性謝謝現場所有觀眾不絕於耳的掌聲！

《邊境奇譚》講述因其貌不揚而自卑的提娜，擁有能「嗅出」人們心情天賦，直到長相相似、氣息神秘的沃爾出現，在沃爾的引導下，她才真正意識到自己的真實身份。乍看是驚悚犯罪電影的《邊境奇譚》，劇情曲折離奇不到最後一刻沒有能猜到導演竟然會這樣拍，於坎城影展首映時，現場觀眾無不因為畫面太過震撼而同聲大聲倒抽一口氣，保證讓你驚訝不斷卻又捨不得別開頭！電影1月4日上映。

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