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10年沒復發就痊癒　第7年罕病發作…她崩潰：像判無期徒刑

記者林映妤／台北報導

《比悲傷更悲傷的故事》全台熱賣突破1.87億，邁向2億大關，片中動人愛情也引發不少網友討論。一名女性影迷透過IG向導演林孝謙分享自己罹患罕見疾病的心情，讓導演聽了好心疼。她透露自己罹患罕病15年，中間歷經大小診斷，像被判了「4個無期徒刑」一樣，但她卻想藉著自身經歷，鼓勵所有人勇敢去愛！

導演林孝謙接受《ETtoday》專訪時，特別提到這名影迷，因為對方在IG上力推《比悲傷》，還細細訴說自己的故事，讓導演印象深刻，2人後來透過IG聊天，她也說：「希望我的文章，能讓跟我一樣患病的人有更多去愛的勇氣和力量。」

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》專訪導演林孝謙、編劇呂安弦。（圖／記者林敬旻攝）

▲《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙（右起）、編劇呂安弦接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

這名影迷在IG上表示，自己10歲那年就被診斷出罹患罕見疾病，醫生曾告訴她，10年內沒有復發就不會再發作，好不容易熬到第7年，在她17歲時卻不幸病發，「我經歷了生死邊緣游離時的無助，我明白了我的病不會馬上致命，卻隨時會要了我的命。」

因為罹患疾病，女網友也越來越懂得要去珍惜身邊的人，「因為我知道我今天很好，但明天就可能又病發，得被關在醫院裡了！」她認為活在當下、勇敢去愛非常重要，對電影的感觸才會這麼深刻。

另外她也表示，將自己的心路歷程分享在網路上，並非博取同情，而是希望擁有健康身體的人們可以好好珍惜所有，「你很幸運，因為你沒有被判刑，你能自在的追趕跑跳蹦，因為這個你覺得很平凡也很正常的事，對一些人來說，是一件很奢侈的事，是一件下輩子才能做到的事。」

▲▼ 出次約會最討厭地點排行榜（圖／比悲傷更悲傷的故事劇照）

▲▼女網友希望透過自己的故事鼓勵大家勇敢去愛。（圖／傳影互動提供）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》。（圖／傳影互動提供）

女性影迷授權提供IG全文：

《比悲傷更悲傷的故事》
很好看。真的。

看完，感觸很深，腦子裡的想法也很多。
我覺得我現在腦子裡的想法，不是所有人都能理解和認同的。因為正在在讀這篇的「你」，沒有得跟我一樣的各種病，你或許也不像男主角一樣，癌症末期。

癌症，是絕對死刑或有期徒刑。幸運的人，或許還能被判緩刑。但是另一些疾病，它是無期徒刑，它沒有絕對死刑，也沒有緩刑的機會。

如果是你，你會選擇有刑期的死刑，像男主角一樣，還是渺渺無期，直到你死才會結束的無期徒刑？！ 你的確不一定會死，你可能還能活個二三十年，但你也可能明天就死了！而活著的二三十年內，你的疾病，會不斷地發作，不斷地折磨你的身心。其實，這比被判還有多久能活，還難過。男主角，不到一年，他知道期限，所以他不會有盼望，期盼不會再復發的一天，他知道，只需要痛苦這段時間就好，過了，就不痛了！他知道這段時間，他用力的去愛，就好。受傷了，也罷！因為快死了！

十歲開始生病到現在，十五年了！每次都在我以為不會再復發時，它發作就算了，還總是帶來新朋友。

十五年內，我被判了四個無期徒刑。我的生活，能像正常人一樣過，卻也不能跟健康的人一樣追趕跑跳蹦。

病發時的疼痛和不便，很少能被了解。病發的時候，我甚至會羨慕像男主角那樣被判刑期的癌症病患，因為他們知道，在多久後，就可以不用再吃藥，就可以不用再去醫院了，就可以不會再疼痛了，就可以解脫了，就可以投胎，有機會變成健康的人了。

十歲生病時，醫生說：十年內沒復發，那就不會再發作了！到了第七年，我十七歲時的冬天，還剩三年，我沒捱過十年。我病發了，而且還被判了第二個無期徒刑。我經歷了生死邊緣游離時的無助，我明白了我的病不會馬上致命，卻隨時會要了我的命。所以，一被父母放飛時，我很愛玩，因為我不知道我什麼時候會突然死掉，因為我知道我今天很好，但明天就可能又病發，得被關在醫院裡了！ 但現在長大後的我，其實只想「好好的珍惜」我身邊，我在乎的人，我愛的人，在我心裡的人。因為我怕哪一天，我病發的嚴重了，像十七歲時那樣，我會沒有機會再去表達我的愛了，我怕遺憾，我怕錯過，所以我珍惜現在我身邊我在乎的人，我放心上的人。我執著的，義無反顧的去愛我想愛的人。

好朋友問過我，為什麼很敢愛？！因為，我不想錯過，不想遺憾，如果哪一天，我快死了，至少我表達過我的愛了，我努力的去愛過了。所以即使那一天來了，我也沒有遺憾和後悔了！

看完電影，讓最近被復發的病＋第三和第四個無期徒刑弄得身心很不健康的我，開始思考 ... 會不會哪一天，我也會因為生病的關係，而去推開一個我深愛的，也深愛我的人？！ 很多時候，我們以為的「為你好」，其實只是我們一廂情願的想法。對方或許不會這麼認為。

愛情，本來就是一件荒謬又複雜的事情。對吧？！

其實把生病的事，說出來，不是為了要博取同情或討拍，我不需要同情，我最討厭被同情。
而是希望在看這篇文章時的「你」，能夠理解和明白一些事情，也希望健康的「你」，能夠好好的去愛和珍惜你身邊，你愛的人，愛你的人。也希望「你」能明白，你很幸運，因為你沒有被判刑，你能自在的追趕跑跳蹦，因為這個你覺得很平凡也很正常的事，對一些人來說，是一件很奢侈的事，是一件下輩子才能做到的事。

▼網友看完《比悲傷更悲傷的故事》深受感動。（圖／網友授權提供）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》女影迷真實故事。（圖／網友授權提供）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》女影迷真實故事。（圖／網友授權提供）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》女影迷真實故事。（圖／網友授權提供）

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比悲傷更悲傷的故事, 劉以豪, 陳庭妮, 張書豪, 陳意涵, 林孝謙, 呂安弦

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