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好萊塢淫魔逃過一劫！地檢署「不起訴原因」令人憤怒

記者林映妤／綜合報導

65歲美國動作男星史蒂芬席格（Steven Seagal）今年1月被43歲女模蕾吉娜西蒙斯（Regina Simons）控訴1993年曾強暴她，醜聞劣跡爆發後洛杉磯郡地檢署進行偵辦，無奈21日外媒報導，該性侵案已經過了法定追訴期，依法決定不起訴史蒂芬席格，此案只能黯然落幕，又一名好萊塢淫魔逃過一劫。

近年好萊塢掀起「MeToo」運動，許多表面風光、私下侵犯他人的惡狼遭一一揪出，但美國各地法律對刑案追訴期有不同規定，就算被掀出過往，也不一定會受到懲處。另一名因追訴期過了而逃過被起訴命運的還有《紙牌屋》凱文史貝西（Kevin Spacey），雖然免了牢獄之災，但演藝事業全毀。

▲▼史蒂芬席格（Steven Seagal）。（圖／達志影像）

▲史蒂芬席格因法定追訴期過了免於牢獄之災。（圖／達志影像）

史蒂芬席格曾被爆脫褲性騷擾名主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）的老婆波蒂亞德羅西（Portia de Rossi），今年初他再被蕾吉娜西蒙斯指控強暴，「我全身無法動彈，忍不住一直哭！」甚至在性侵過程中只能盯著對方妻子的照片。

蕾吉娜西蒙斯上節目受訪，表示自己18歲時客串史蒂芬席格自導自演的電影《絕地戰將》（On Deadly Ground），卻被對方騙去參加「殺青宴」，到了才發現只有她一人，結果就被對方強暴。當時她被強壓在床，無法動彈，只能無助地望著床頭櫃上史蒂芬席格跟當時的妻子，也就是《摩登保姆》主角凱莉勒布洛克（Kelly LeBrock）的合照。

她稱對方具有攻擊性的可怕行為讓她身心靈受創，然而這並非史蒂芬席格第一次爆出性騷事件，除了艾倫狄珍妮老婆波蒂亞德羅西被他騷擾，也有多名女星出面指控他試鏡時愛伸鹹豬手、魔爪，惡行早有所聞。

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