ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

真實版《比悲傷》！男罹癌忍痛分手　前女友現在嫁人了

記者林映妤／專訪

《比悲傷更悲傷的故事》真實版！電影裡劉以豪飾演的「K」深愛陳意涵飾演的「Cream」10年，卻不告白、不交往、不上床，全因自己罹患白血病而不敢放手給承諾。現實生活中，導演林孝謙、編劇呂安弦真的認識一名朋友像K一樣，因為罹癌和女友分手，最後忍痛看對方嫁給別人！

林孝謙、呂安弦接受《ETtoday》專訪，笑說最常聽到網友酸：「現實生活中怎麼可能會有這種愛情！」但其實這樣的悲慘故事真的發生在2人周遭！呂安弦說：「我們有個朋友有癌症，雖然接受治療後現在沒發病，但癌症持續在，不會痊癒，所以他真的不敢交女友，原本有也分手了，不敢告訴對方原因。」

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》劇照。（圖／傳影互動提供）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》患病忍痛提分手，真的在現實生活中上演。（圖／傳影互動提供）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》。（圖／傳影互動提供）

該男發現自己罹癌後沒說理由就向女友提分手，後來接受化療整個人爆瘦20公斤，對方才發現被分手的原因。林孝謙說：「後來他前女友還嫁給別人。他看完電影後跟我們說，其實他真的完全了解男主角的心情，因為他真的不敢給承諾，不知道自己什麼時候會死。」

男性友人後來動了氣切手術，講話很小聲，「他看電影時，聽到『身體健康』就落淚，因為經歷過這關才會知道人生不求大富大貴，只要身體健康。」

其實林孝謙自己也生過一場大病，2008年他被診斷出大腸癌第二期，動手術把腸子切掉30公分，後來才發現原來是大腸「憩室炎」，雖然是良性腫瘤，但不處理5、6年後也會惡化成癌。當年生病時，他深刻感受到身體健康的重要，「躺在病床上，家人來看你的時候真的會難過到說不出話，然後爆哭，所以在醫院那幕，我們才會安排把張哲凱的台詞全部拿掉，因為太懂這種心情了。」

《比悲傷更悲傷的故事》截至12月18日，全台熱賣已經突破1.87億，現正邁向2億大關。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》專訪導演林孝謙。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙（上）、編劇呂安弦（下）。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》專訪編劇呂安弦。（圖／記者林敬旻攝）

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

►►下載ETtoday新聞雲App，掌握《聲林之王》最新訊息◄◄

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

隋棠生了！報喜曝「雙頰泛紅素顏照」　 崩潰：沒有最痛只有更痛

推薦閱讀

《大黃蜂》出現「三變金剛」！狂派兩大狠角降臨地球追殺

獨家／男星「打針太痛」痛罵投訴護理師！她考績扣分：失去熱忱了…

孫儷角色原本她演！「換角原因」公布網呼：張藝謀清醒了

奧斯卡「現在很混亂」！　可能沒主持人「他們被嚇壞了」

驚喜！　奇異博士本來會客串《蜘蛛人：新宇宙》

DC《猛禽小隊》公開新反派　小丑女將和他對戰！

解惑／《比悲傷》破億憑什麼？PTT「狂刷負評」　卻忘了關鍵4大原因

編劇親口證實！　蜘蛛人有望在「續集合體猛毒」

蘇有朋、趙薇都瘋了！搶和「神級國際巨星」合照嗨爆

他橫跨鬼界和海洋界！溫子仁5度合作御用演員派翠克威爾森

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陳德烈甜讚：我女友非常漂亮！　陳咏彤10年前就是人氣網紅

真實版《比悲傷》！男罹癌忍痛分手　前女友現在嫁人了

邪門！她烏鴉嘴呆問：這塊鐵滾下來會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累垮倒地」

小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

《星光》歌手消失5年「當爸了」　認祕婚：女兒今滿月！

快訊／陳德烈求婚成功！　單膝下跪…「無雙樂團」女友點頭了

小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

咘咘在峇里島婚禮上大哭　修杰楷笑曝「真實原因」

半年前喊「沒人愛比死還慘」　謝霆鋒82歲爸復合33歲女友！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

比悲傷更悲傷的故事, 劉以豪, 陳庭妮, 張書豪, 陳意涵, 林孝謙, 呂安弦

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟
  2. 斷開胡睿兒..楊琳月收銳減！單飛後消瘦15KG「瘦一圈照」曝光
  3. 半年前喊「沒人愛比死還慘」　謝霆鋒82歲爸復合33歲女友！
  4. 布魯克林官宣！　「手摸新歡翹臀」認愛…繼超殺女後IG首放閃
  5. 《星空》林暉閔長大變了！新戲成兇狠壞囝仔當街砍人
  6. 雷／《男朋友》朴寶劍愛上她虐慘　遭上層霸凌逼哭粉絲
  7. 《延禧》PK掉《如懿》　夯衝愛奇藝台灣2018陸劇冠軍
  8. 痛毆女友！蔣勁夫爆被日警二度逮捕　「接受最長20天調查」
  9. 《阿拉丁》真人版「神燈精靈」造型曝光！網驚呆：不是藍的？
  10. 張鈞甯曝《如懿》拍攝內幕！娘娘們聊天「霍建華躲遠遠」

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366