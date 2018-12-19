真實版《比悲傷》！男罹癌忍痛分手　前女友現在嫁人了

記者林映妤／專訪

《比悲傷更悲傷的故事》真實版！電影裡劉以豪飾演的「K」深愛陳意涵飾演的「Cream」10年，卻不告白、不交往、不上床，全因自己罹患白血病而不敢放手給承諾。現實生活中，導演林孝謙、編劇呂安弦真的認識一名朋友像K一樣，因為罹癌和女友分手，最後忍痛看對方嫁給別人！

林孝謙、呂安弦接受《ETtoday》專訪，笑說最常聽到網友酸：「現實生活中怎麼可能會有這種愛情！」但其實這樣的悲慘故事真的發生在2人周遭！呂安弦說：「我們有個朋友有癌症，雖然接受治療後現在沒發病，但癌症持續在，不會痊癒，所以他真的不敢交女友，原本有也分手了，不敢告訴對方原因。」

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》患病忍痛提分手，真的在現實生活中上演。（圖／傳影互動提供）

該男發現自己罹癌後沒說理由就向女友提分手，後來接受化療整個人爆瘦20公斤，對方才發現被分手的原因。林孝謙說：「後來他前女友還嫁給別人。他看完電影後跟我們說，其實他真的完全了解男主角的心情，因為他真的不敢給承諾，不知道自己什麼時候會死。」

男性友人後來動了氣切手術，講話很小聲，「他看電影時，聽到『身體健康』就落淚，因為經歷過這關才會知道人生不求大富大貴，只要身體健康。」

其實林孝謙自己也生過一場大病，2008年他被診斷出大腸癌第二期，動手術把腸子切掉30公分，後來才發現原來是大腸「憩室炎」，雖然是良性腫瘤，但不處理5、6年後也會惡化成癌。當年生病時，他深刻感受到身體健康的重要，「躺在病床上，家人來看你的時候真的會難過到說不出話，然後爆哭，所以在醫院那幕，我們才會安排把張哲凱的台詞全部拿掉，因為太懂這種心情了。」

《比悲傷更悲傷的故事》截至12月18日，全台熱賣已經突破1.87億，現正邁向2億大關。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙（上）、編劇呂安弦（下）。（圖／記者林敬旻攝）

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