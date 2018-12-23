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就是躲不過恐怖挾持！影帝22年後遇上「同一案件」：這是我的命運

記者林映妤／台北報導

茱莉安摩爾（Julianne Moore）、渡邊謙主演新片《美聲俘虜》改編自同名獲獎暢銷小說，其靈感是取自真實發生在1996年的祕魯日本大使館人質狹持事件。其實渡邊謙在事發當年，恰好在祕魯拍戲，如果多逗留幾天，真的有可能一樣被挾持！當他拿到《美聲俘虜》劇本時，不禁感嘆：「這就是我的命運！」

▲▼《美聲俘虜》茱莉安摩爾、渡邊謙。（圖／牽猴子提供）

▲▼渡邊謙22年後再碰上同一樁挾持案件。（圖／牽猴子提供）

▲▼《美聲俘虜》茱莉安摩爾、渡邊謙。（圖／牽猴子提供）

《美聲俘虜》來自1996年轟動一時的秘魯人質挾持案，又稱作「祕魯日本大使館人質狹持事件」。1996年12月，在秘魯首都利馬，14名革命運動（MRTA）成員挾持了正在日本駐秘魯大使官邸參加明仁天皇誕辰63周年慶祝活動的數百名人質，包括日本大使青木盛久在內的高級外交官、政府和軍方官員以及企業高層。

該組織武裝人員要求釋放460名被關在監牢裡的戰友作為人質交換條件。雙方僵持數月之久，恐怖分子先後釋放了300餘名人質，但秘魯政府始終沒有讓步。1997年4月，秘魯總統藤森在大使館附近的一所住宅內親自指揮行動，恐怖分子全部被擊斃，有一名人質死亡，幾名軍人傷亡，其餘人質全部獲得解救，結束持續126天的人質危機。

當時人在秘魯拍戲的渡邊謙，若多留幾天，非常有可能會參加這個日本大使館舉行的派對，所幸他後來與此事件擦身而過，卻在22年後拿到了《美聲俘虜》的劇本，也算是奇妙緣分。

▲▼《美聲俘虜》茱莉安摩爾、渡邊謙。（圖／牽猴子提供）

▲《美聲俘虜》渡邊謙飾演日本富商，並與茱莉安摩爾譜出戀曲。（圖／牽猴子提供）

導演保羅韋茲表示，拍攝《美聲俘虜》時，他感受渡邊謙的性格不斷成長改變，他所飾演的日本富商細川先生，從一開始冷眼看待貧困的第三世界國家，只考慮當地的投資是否有潛力，隨著電影劇情的推移，他也放下成見，願意為那些他幾乎不知道的人犧牲，眼神充滿同理和關懷。

《美聲俘虜》12月28日上映。

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美聲俘虜, 茱莉安摩爾, 渡邊謙

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