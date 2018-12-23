文青妹子這樣追！《去X的世界末日》阿宅一招戰勝校園天菜

記者林映妤／台北報導

《模仿遊戲》、《去X的世界末日》23歲英國小鮮肉亞歷克斯勞瑟（Alex Lawther）在新片《初戀手作中》（Old Boys）扮演宅宅魯蛇賣萌，為幫校園天菜同學追求心儀的文青女孩，下海當導演拍攝短片，果然一舉擄獲女孩芳心！

他在片中與《東京未婚妻》（Tokyo Fiancée）的甜美女星寶琳耶媞（Pauline Etienne）各自拍攝多支內容天馬行空的16釐米短片，另類的情場過招復古又可愛。這幾段別出心裁的「戲中戲」，也被權威媒體《銀幕雜誌》大讚：「具有《王牌冤家》名導米歇爾龔特利的神采。」該片目前已陸續在全球多個影展亮相，而台灣則會搶先全球正式上映！

▲▼《初戀手作中》亞歷克斯勞瑟飾演魯蛇宅男。（圖／安可提供）



亞歷克斯勞瑟以《模仿遊戲》中的「小圖靈」初露頭角，又以Netflix的《去X的世界末日》厭世小鮮肉走紅。

這次在新片《初戀手作中》巧扮才華深藏不露的校園魯蛇，為幫喬納霍爾金（Jonah Hauer-King）飾演的校園天菜同學溫帥回應文青女孩的交友影片，出馬當導演為同學量身打造可愛短片，精心設計「登陸月球」橋段，找來管樂社負責配樂，卻沒想到帥哥溫帥是個大草包，讓他忍不住吐槽對方：「你不是艾爾帕西諾，但你連尚克勞德范達美都不如。」兩位小鮮肉互動過程也相當逗趣。

《初戀手作中》改編自經典電影《大鼻子情聖》，由歐洲電影獎名導托比麥當諾（Toby MacDonald）巧手打造青春校園版本，並把智勇雙全的劍客換成愛作白日夢的慘綠少年，以法式奇想風格另闢蹊徑，老派約會方式處處讓人莞爾一笑。《初戀手作中》2019年1月4日在台上映。

▲▼亞歷克斯勞瑟片中幫校園天菜追妹。（圖／安可提供）

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