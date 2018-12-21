特／東西賣出去，人進得來！　MAMA用十年打造「KPOP夢想殿堂」

文／蕭采薇

或許你可能沒聽過「MKMF」，但你一定會知道，如今一年一度的「MAMA」Mnet Asian Music Awards（Mnet亞洲音樂大獎）。事實上南韓每到年末都有個各式各樣的頒獎典禮，為什麼「MAMA」成了其中最具代表性的典禮？實際走訪一趟，發現MAMA行銷的不只是歌手、藝人，而是把帶領整個KPOP韓流文化走上國際。

▲2018「MAMA」香港場，Wanna One俏皮走紅毯 。（圖／ETtoday）

20年前，MAMA的前身是「Mnet KM音樂錄影帶節」（簡稱：MKMF）。舉辦了10屆後，2009年開始新紀元，回想起2008最後一屆的MKMF，當時出席的BIGBANG、東方神起、Rain、Wander Girls、李孝利，現在看來都是撐起KPOP半片江山的傳奇性人物。「MAMA」就是在那一年之後，從2009年開始把一個原先只在南韓舉辦的頒獎典禮，擴大成「亞洲音樂大獎」的國際規格。

▲2008年最後一屆的「MKMF」，東方神起全體五人出席。（圖／CFP）

喊出「Music Make One」的同時，MAMA把步伐踏出朝鮮半島，從2010年開始就把典禮搬到海外舉行。當時看來，這是一個頗「假掰」的決定，也不乏有人酸道：「從頭到尾出席的幾乎都是韓國藝人啊，到海外舉辦就不是韓國的頒獎典禮了嗎？」

▲2008年最後一屆的「MKMF」BIGBANG也是來賓之一。（圖／CFP）

然而這策略，還真是成功了。尤其MAMA最聰明的是，從2010年澳門、2011年新加坡，到後來連續7年，都把最盛大的「壓軸場」選定在香港舉行，正是因為他們知道，韓流最具影響力、消費力的地方，就是華人地區。當成功將MAMA的品牌打入華人市場，那「稱霸亞洲」也就不是夢想了。

▲2008年「MKMF」BIGBANG成員T.O.P台上親吻李孝利，這一幕也成了經典畫面。（圖／CFP）



《ETtoday星光雲》記者實際走訪MAMA，還沒到香港，就在飛機上遇到許多身上帶著應援物的粉絲，之後的一路上不管是到飯店、會場，都可以見到來自亞洲，甚至世界各地的KPOP迷，在一個明明是平常日的時間到位於亞洲中心樞紐的香港朝聖，讓現場彷彿是一場KPOP嘉年華。

▲MAMA越辦越國際化，2018年請到珍娜傑克森擔任嘉賓。（圖／記者謝婷婷攝）



然而進場後，第一個感受到的衝擊便是「原來這場地這麼小！」過去只能螢幕參與，也是實際走了一趟，才更佩服的強大。此外，過去總以為像這類「眾星雲集」的場合，粉絲是互別苗頭的。但也是到了現場才知道，許多人都攜帶不只一個團體的手燈，甚至在其他歌手演唱時，一樣能跟著搖頭擺尾的唱和。

▲女團MOMOLAND的演出，讓全場不論是哪組歌手的粉絲都跟著熱唱。（圖／ETtoday）

印象最深刻的大概是女團MOMOLAND的《BBoom BBoom》，老實說，現場專門來看她們的觀眾，應該是相對的少數，但她們卻是唯一讓全場都跟著哼唱的團體，更有人大喊：「原來這首歌是她們唱的！」光從這點，就能見證到音樂的無比影響力。

▲2018MAMA香港場上，華人巨星代表林俊傑和南韓歌手金鐘國合唱。（圖／ETtoday）

實際走訪一次MAMA，可以見到除了頒獎、演出的場地外，還有更多「韓流」相關的攤位，舉凡餐飲、美妝到觀光一應俱全。南韓藉由韓劇行銷國力已經不是新鮮事，但MAMA現場所設置的攤位，除了贊助因素外，另一項重點便是希望透過偶像歌手號召來到現場的粉絲，愛上其他關於韓國的一切，套句近來很紅的話－「貨賣得出去，人進得來，大韓民國發大財！」

▲防彈少年團隊長RM，把聯合國的演講搬到2018MAMA香港場。（圖／ETtoday）

然而MAMA另一個聰明的地方，在於包裝的能力。從2011年開始，喊出的口號都是「Music Makes One」，把焦點放在音樂，強調「一個亞洲」的概念，硬是把規格又再拉高，即使非韓籍的受邀藝人，彷彿都成了光耀門楣的「XX之光」。

▲2018MAMA香港場上，林俊傑「吞CD」高水準演唱震撼全場。（圖／ETtoday）



去年MAMA更立下創舉，將典禮其中一場搬到越南，乍看一下很意外，但仔細研究，就會南韓比我們更早開始「新南向策略」，光是三星一間公司就占了越南2017年出口總值的22.7%，韓企已經深深的掌控越南。從這層面看來，MAMA在越南插旗的一大意義，就是希望不只從經濟面，也要從文化面深入影響越南。

▲2017年MAMA分三地舉辦，其中一站特地到了越南。（圖／翻攝自Yeah1 TV臉書）



今年適逢MAMA10週年，不但在香港、日本和南韓三地舉行，更喊出了新口號「挑戰、熱情、夢想」。巧妙點在於，除了是呼應MAMA從前身MKMF算起，20年的蛻變故事外。舞台上的完美藝人和他們努力克服一切站上舞台的故事，對於越來越多的夢想是「成為KPOP偶像」亞洲孩子而言，何嘗不是「挑戰、熱情、夢想」的象徵。

▲防彈少年團在2018MAMA第三度拿下「年度藝人」大獎，在台上哭成一片。（圖／ETtoday）



《ETtoday星光雲》實際訪問現場粉絲，一位才12歲的弟弟，在沒有家人的陪伴下出現在散場人潮裡，手裡拿了把防彈少年團成員柾國的應援扇。他笑容靦腆，直讚柾國「長得漂亮、舞跳得好又會唱歌」而一旦談起偶像給自己的能量時，就露出堅定眼神表示：「我想成為像他一樣的人！」

▲12歲的小粉絲，把防彈少年團柾國當作未來目標。（圖／ETtoday）

同時，我們也找到幾位從別的地方來到香港的Wanna One歌迷，一說起偶像就眼泛淚光，其中一位：「喜歡上Wanna One之後，我很努力想成為更好的人，才有資格才見他們。」另一位Wanna One粉絲也透露：「我之前一直過得很低潮，但認識他們後，好像覺得生活又開始有了重心。」

10年了，對你而言，MAMA又有著怎樣的故事呢？

▲粉絲：喜歡Wanna One，讓我想變成更好的人去見他們。（圖／ETtoday）

●作者蕭采薇，《ETtoday東森新聞雲》娛樂中心日韓線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net