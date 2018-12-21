ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

特／東西賣出去，人進得來！　MAMA用十年打造「KPOP夢想殿堂」

文／蕭采薇

或許你可能沒聽過「MKMF」，但你一定會知道，如今一年一度的「MAMA」Mnet Asian Music Awards（Mnet亞洲音樂大獎）。事實上南韓每到年末都有個各式各樣的頒獎典禮，為什麼「MAMA」成了其中最具代表性的典禮？實際走訪一趟，發現MAMA行銷的不只是歌手、藝人，而是把帶領整個KPOP韓流文化走上國際。

▲MAMA，Wanna One 。（圖／CJ E&M提供）

▲2018「MAMA」香港場，Wanna One俏皮走紅毯 。（圖／ETtoday）

20年前，MAMA的前身是「Mnet KM音樂錄影帶節」（簡稱：MKMF）。舉辦了10屆後，2009年開始新紀元，回想起2008最後一屆的MKMF，當時出席的BIGBANG、東方神起、Rain、Wander Girls、李孝利，現在看來都是撐起KPOP半片江山的傳奇性人物。「MAMA」就是在那一年之後，從2009年開始把一個原先只在南韓舉辦的頒獎典禮，擴大成「亞洲音樂大獎」的國際規格。

▲▼2008MKMF－Wander Girls、BIGBANG、Rain、東方神起、李孝利。（圖／CFP）

▲2008年最後一屆的「MKMF」，東方神起全體五人出席。（圖／CFP）

喊出「Music Make One」的同時，MAMA把步伐踏出朝鮮半島，從2010年開始就把典禮搬到海外舉行。當時看來，這是一個頗「假掰」的決定，也不乏有人酸道：「從頭到尾出席的幾乎都是韓國藝人啊，到海外舉辦就不是韓國的頒獎典禮了嗎？」

▲▼2008MKMF－Wander Girls、BIGBANG、Rain、東方神起、李孝利。（圖／CFP）

▲2008年最後一屆的「MKMF」BIGBANG也是來賓之一。（圖／CFP）

然而這策略，還真是成功了。尤其MAMA最聰明的是，從2010年澳門、2011年新加坡，到後來連續7年，都把最盛大的「壓軸場」選定在香港舉行，正是因為他們知道，韓流最具影響力、消費力的地方，就是華人地區。當成功將MAMA的品牌打入華人市場，那「稱霸亞洲」也就不是夢想了。

▲▼2008MKMF－Wander Girls、BIGBANG、Rain、東方神起、李孝利。（圖／CFP）

▲2008年「MKMF」BIGBANG成員T.O.P台上親吻李孝利，這一幕也成了經典畫面。（圖／CFP）

《ETtoday星光雲》記者實際走訪MAMA，還沒到香港，就在飛機上遇到許多身上帶著應援物的粉絲，之後的一路上不管是到飯店、會場，都可以見到來自亞洲，甚至世界各地的KPOP迷，在一個明明是平常日的時間到位於亞洲中心樞紐的香港朝聖，讓現場彷彿是一場KPOP嘉年華。

▲MAMA,Mnet亞洲音樂大獎,Mnet Asia Music Awards,MAMA頒獎典禮,K-POP,珍娜.傑克森,Janet Jackson。（圖／記者謝婷婷攝）

▲MAMA越辦越國際化，2018年請到珍娜傑克森擔任嘉賓。（圖／記者謝婷婷攝）

然而進場後，第一個感受到的衝擊便是「原來這場地這麼小！」過去只能螢幕參與，也是實際走了一趟，才更佩服的強大。此外，過去總以為像這類「眾星雲集」的場合，粉絲是互別苗頭的。但也是到了現場才知道，許多人都攜帶不只一個團體的手燈，甚至在其他歌手演唱時，一樣能跟著搖頭擺尾的唱和。

▲▼GOT7王嘉爾「沒有感情的鼓掌機器」。（圖／ETtoday）

女團MOMOLAND的演出，讓全場不論是哪組歌手的粉絲都跟著熱唱。（圖／ETtoday）

印象最深刻的大概是女團MOMOLAND的《BBoom BBoom》，老實說，現場專門來看她們的觀眾，應該是相對的少數，但她們卻是唯一讓全場都跟著哼唱的團體，更有人大喊：「原來這首歌是她們唱的！」光從這點，就能見證到音樂的無比影響力。

▲▼林俊傑（圖／CJ E&M提供）

▲2018MAMA香港場上，華人巨星代表林俊傑和南韓歌手金鐘國合唱。（圖／ETtoday）

實際走訪一次MAMA，可以見到除了頒獎、演出的場地外，還有更多「韓流」相關的攤位，舉凡餐飲、美妝到觀光一應俱全。南韓藉由韓劇行銷國力已經不是新鮮事，但MAMA現場所設置的攤位，除了贊助因素外，另一項重點便是希望透過偶像歌手號召來到現場的粉絲，愛上其他關於韓國的一切，套句近來很紅的話－「貨賣得出去，人進得來，大韓民國發大財！」

▲▼ 震撼！防彈RM「聯合國演講搬到MAMA」　流利英文開場（圖／CJ E&M提供）

▲防彈少年團隊長RM，把聯合國的演講搬到2018MAMA香港場。（圖／ETtoday）

然而MAMA另一個聰明的地方，在於包裝的能力。從2011年開始，喊出的口號都是「Music Makes One」，把焦點放在音樂，強調「一個亞洲」的概念，硬是把規格又再拉高，即使非韓籍的受邀藝人，彷彿都成了光耀門楣的「XX之光」。

▲▼林俊傑（圖／CJ E&M提供）

▲2018MAMA香港場上，林俊傑「吞CD」高水準演唱震撼全場。（圖／ETtoday）

去年MAMA更立下創舉，將典禮其中一場搬到越南，乍看一下很意外，但仔細研究，就會南韓比我們更早開始「新南向策略」，光是三星一間公司就占了越南2017年出口總值的22.7%，韓企已經深深的掌控越南。從這層面看來，MAMA在越南插旗的一大意義，就是希望不只從經濟面，也要從文化面深入影響越南。

▲MAMA越南場紅毯-SEVENTEEN。（圖／翻攝自Yeah1 TV臉書）

▲2017年MAMA分三地舉辦，其中一站特地到了越南。（圖／翻攝自Yeah1 TV臉書）

今年適逢MAMA10週年，不但在香港、日本和南韓三地舉行，更喊出了新口號「挑戰、熱情、夢想」。巧妙點在於，除了是呼應MAMA從前身MKMF算起，20年的蛻變故事外。舞台上的完美藝人和他們努力克服一切站上舞台的故事，對於越來越多的夢想是「成為KPOP偶像」亞洲孩子而言，何嘗不是「挑戰、熱情、夢想」的象徵。

▲▼ MAMA。（圖／CJ E&M）

▲防彈少年團在2018MAMA第三度拿下「年度藝人」大獎，在台上哭成一片。（圖／ETtoday）

《ETtoday星光雲》實際訪問現場粉絲，一位才12歲的弟弟，在沒有家人的陪伴下出現在散場人潮裡，手裡拿了把防彈少年團成員柾國的應援扇。他笑容靦腆，直讚柾國「長得漂亮、舞跳得好又會唱歌」而一旦談起偶像給自己的能量時，就露出堅定眼神表示：「我想成為像他一樣的人！」

▲▼MAMA場外訪問。（圖／記者謝婷婷攝）

▲12歲的小粉絲，把防彈少年團柾國當作未來目標。（圖／ETtoday）

同時，我們也找到幾位從別的地方來到香港的Wanna One歌迷，一說起偶像就眼泛淚光，其中一位：「喜歡上Wanna One之後，我很努力想成為更好的人，才有資格才見他們。」另一位Wanna One粉絲也透露：「我之前一直過得很低潮，但認識他們後，好像覺得生活又開始有了重心。」

10年了，對你而言，MAMA又有著怎樣的故事呢？

▲▼MAMA場外訪問。（圖／記者謝婷婷攝）

▲粉絲：喜歡Wanna One，讓我想變成更好的人去見他們。（圖／ETtoday）

●作者蕭采薇，《ETtoday東森新聞雲》娛樂中心日韓線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

推薦閱讀

人類的貪婪已經殺死龍貓！　宮崎駿：再也做不出這樣的電影了

專訪／比起特務更想當保母！　蘇志燮20年演員生涯全為「這兩字」

連BTS柾國都被圈粉！　「最美鮮肉男聲」特洛伊四月來台開唱

姜昇潤稱讚：衣服很好看　WINNER大哥「瞬間臉垮」原因戳粉絲淚點

防彈JIMIN魅力男女通殺！　2018偶像喜好度奪冠「男愛豆第一人」

EXO「投票第二」照樣拿人氣獎　Wanna One粉絲氣炸：KPMA退錢！

河正宇來台戲院見面會秒殺！　宣布加場：謝謝願意支持大叔們

42歲高齡自然懷孕！咸素媛生了　「小18歲」高富帥網紅老公當爸

時代的眼淚！《8時だJ》合體　「生田斗真緊摟山下智久」粉噴淚

Key的手機一直存著他的影片⋯　「鐘鉉最溫柔笑容」逼哭粉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉、笑笑「嘴對嘴照」終於公開！　解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸：說好的醜毛衣趴呢？　金鋼狼聯手好友惡整！網笑爆：趴樹下當禮物

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！　男星驚：大到不用出門遛狗

張杰曬女兒了！　首曝「雙胞胎近照」網激動：終於等到了

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡　「這世界如此殘忍？」

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸

人類的貪婪已經殺死龍貓！　宮崎駿：再也做不出這樣的電影了

腳趾變黑發臭駭如乾屍！　醫一看搖頭「不打麻藥直接剪掉」：這沒救了

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

2018MAMA, 防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM, wanna one, Wanna One, 尹智聖, 河成雲, 黃旼炫, 邕聖祐, 金在奐, 姜丹尼爾, 朴志訓, 朴佑鎮, 裴珍映, 李大輝, 賴冠霖, GOT7, MOMOLAND, 王嘉爾, TWICE, IZ*ONE

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　
  2. 吳尊打球受傷！　72歲爸「緊盯著他」眼神逼哭網友
  3. 王仁甫Cosplay放大絕　KID虧沒錢後製：不要假高X
  4. 賈乃亮深夜帶2女回家！　分居李小璐…夫妻全年0同框
  5. 《聲林》高人氣6選手回歸踢館！　網狂推這位：當初淘汰最可惜
  6. 林宥嘉超暖給選手建議　讓蕭敬騰融化告白：好愛你喔！
  7. 10億千金搭公車出意外！　噴血「痛到暈眩」被司機無視氣炸
  8. 王力宏人生首座影帝！澳門電影節開心致謝：媽，我拿獎了
  9. 陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸
  10. 特／東西賣出去，人進得來！　MAMA用十年打造「KPOP夢想殿堂」

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366