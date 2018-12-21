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人類的貪婪已經殺死龍貓！　宮崎駿：再也做不出這樣的電影了

記者蕭采薇／綜合報導

日本宮崎駿經典動畫《龍貓》30年前推出，是不少人的童年記憶，而這部片近來也在中國大陸「首次上映」，4天票房就突破1億人民幣（約4.5億台幣）。不過談起這部經典鉅作，宮崎駿卻說：「再也做不出這樣的電影了。」原因令人相當鼻酸。

▲▼日本動畫《龍貓》，宮崎駿：再也做不出這樣的電影了。（圖／翻攝自網路）

▲日本吉卜力動畫《龍貓》是許多人的童年回憶。（圖／翻攝自網路）

《龍貓》敘述搬到鄉間的「草壁」一家，在森林中遇到了一隻「龍貓」而開始的溫馨故事，這部動畫伴隨許多人成長，卻也是長大後，才知道宮崎駿是藉由此片，用「森林中的精靈」龍貓所帶出的環保意識。

▲▼日本動畫《龍貓》，宮崎駿：再也做不出這樣的電影了。（圖／翻攝自網路）

▲《龍貓》真實身份是「森林裡的精靈」。（圖／翻攝自網路）

不過顯然，地球在人類沒有節制的摧殘下，比預期還要快速的凋零中，宮崎駿談到這部30年的作品時坦言再也做不出這樣的作品了，「當時那樣的草叢現在已經沒有了，由於自然環境被破壞，連植物的種類都變了。我們已經做不出《龍貓》這樣的作品了，即使想做成很相像的，也已經沒有和以前一樣的草叢了。」

▲▼日本動畫《龍貓》，宮崎駿：再也做不出這樣的電影了。（圖／翻攝自網路）

▲吉卜力藉由動畫片《龍貓》，希望帶出「人與自然和平共處」的環保意識。（圖／翻攝自網路）

宮崎駿所創立的「吉卜力工作室」，其動畫作品以高品質著稱，其細膩又富有生氣、充滿想像力的作品在全世界獲得極高的評價。另一個特色，便是即使是動畫，許多場景仍是從實景中得到靈感，其中最為著名的，就是北台灣的觀光地九份，正是動畫《神隱少女》的靈感來源之一。

▲▼日本動畫《龍貓》，宮崎駿：再也做不出這樣的電影了。（圖／翻攝自網路）

▲宮崎駿坦言，因為自然環境遭到破壞「再也做不出這樣的電影了」。（圖／翻攝自網路）

▲▼日本動畫《龍貓》，宮崎駿：再也做不出這樣的電影了。（圖／翻攝自網路）

▲宮崎駿坦言，因為自然環境遭到破壞「再也做不出這樣的電影了」。（圖／翻攝自網路）

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宮崎駿, 龍貓, 環保

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