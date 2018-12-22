全南韓只有3人！　劉在錫、IU、朴寶劍「三大民調喜愛度全制霸」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓「三大民調」蓋洛普民調、KOBACO消費者調查，以及韓國體育問券調查皆在年末公開結果，在針對藝人的調查中，僅有三位演藝人員在三個榜單都上榜，國民度之高被稱作「ALL KILL藝人」，分別為：劉在錫、朴寶劍和IU。

▲劉在錫被選為「韓國人最喜歡的藝人第一名」。（圖／資料照）

蓋洛普民調、KOBACO消費者調查，以及韓國體育問券調查是南韓三大重要的民調。在2018年，蓋洛普民調針對1700位民眾做出「喜愛的喜劇演員、演員」，以及4200位民眾進行「喜愛的歌手」調查，KOBACO則針對4000名消費者選出最高人氣的廣告模特兒（包含代言人），韓國體育問券則是訪問1000位民眾，選出「最喜歡的演藝人員」。

▲IU在歌唱、戲劇都有好的表現。（圖／翻攝自IU IG）

其中只有三位藝人同時登上這三份榜單，包括知名主持人劉在錫，拿下蓋洛普民調「最閃耀的喜劇演員」冠軍、KOBACO廣告模特兒喜好度第五名，以及韓國體育問券票選韓國人最喜歡的藝人第一名，「國民MC」當之無愧。

▲朴寶劍雖然年輕，卻以鄰家弟弟的好形象走紅，「國民度」超高。（圖／資料照）



此外，朴寶劍在蓋洛普民調「最閃耀的演員」、KOBACO廣告模特兒喜好度和韓國體育問券票選韓國人最喜歡的藝人中，通通都拿下第四名。三人中唯一擁有歌手身份的IU，則是蓋洛普民調「最閃耀的歌手」第三名、KOBACO廣告模特兒喜好度第七名，以及韓國人最喜歡的藝人第二名。