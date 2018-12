KBS藝能大賞／首位女性大賞得主出現！「搞笑女王」李英子噴淚領獎

記者蕭采薇/綜合報導

一年一度的「KBS藝能大賞」22日舉行,知名節目《兩天一夜》再次連莊,再次拿下「觀眾選出最優秀節目賞」。本屆大賞則由有著「國民搞笑女王」稱號的李英子以《大國民脫口秀—你好》拿下,也是首度有女性在這項頒獎典禮中奪下大賞。

▲KBS藝能大賞入圍者,包括(左二起)李英子、金俊浩、劉在錫、申東燁、李東國。(圖/翻攝自KBS)

「KBS藝能大賞」去年因罷工事件影響停辦一年,《兩天一夜》在2015、2016年都獲得「觀眾選出最優秀節目賞」,本屆可說是三連霸。班底車太鉉、金鍾旼、金俊浩和鄭俊英四人開心上台領獎,也感謝製作團隊的照顧以及觀眾的愛戴。

▲李英子最終拿下大賞。(圖/翻攝自KBS)

「本屆大賞後補」名單也相當堅強,包括申東燁、劉在錫、李東國和金俊浩,其中「國民搞笑女王」李英子不但是唯一女性入圍者,更是第一個獲得這項殊榮的女諧星。她在台上激動的紅了眼眶,除了感謝一路提拔她的製作人、團隊外,也對搭擋申東燁表達謝意,最後更不忘搞笑又感人的像母親喊話:「等我回家,我們去吃烤肉!」

「KBS藝能大賞」從首爾時間22日晚間9點20分,一路頒到23日凌晨兩點,是目前2018年最晚結束的頒獎典禮。

▲李英子台上感動落淚。(圖/翻攝自KBS)

KBS藝能大賞 得獎名單

大賞:李英子

觀眾選出最優秀節目賞:《兩天一夜》

Talk&Show部門 最優秀賞:金淑、文熙俊

綜藝部門 最優秀賞:Defconn、Sam Hammington

喜劇部門 女子最優秀賞:申鳳善

喜劇部門 男子最優秀賞:權在官

喜劇部門 女子優秀賞:朴素拉

喜劇部門 男子優秀賞:宋俊根

Talk&Show部門 優秀賞:成始王竟、曹世鎬

綜藝部門 優秀賞:高志溶、金承賢

喜劇女子 新人賞:金尼娜

喜劇男子 新人賞:李成渙

綜藝部門 新人賞:李荷妮、Eric Nam

Talk&Show部門 新人賞:崔元明、Kei

Radio部門新人DJ賞:YangPa、李秀賢、張恆俊&金珍洙

年度DJ賞:朴恩英

放送作家賞:沈恩荷、你好作家團隊、張鐘元

最優秀創意賞:這種汽水

人氣賞:《超人回來了》孩子們

功勞賞:裴哲秀

熱門話題藝人賞:裴正南、奉太奎、鄭彩娟、華莎、Loco

熱門話題節目賞:對話的喜悅

KBS Produce 特別賞:申鉉濬《演藝家中介》

Best couple 賞:金鍾旼、金俊浩 《兩天一夜》、金言中 白玉子《做家務的男人們》

Best 團隊合作賞:《大國民脫口秀—你好》

Best entertainer:崔陽樂&潘賢淑、尹施允、金泰鎮

Best 工作人員賞:金英仙