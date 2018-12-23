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KBS藝能大賞／首位女性大賞得主出現！「搞笑女王」李英子噴淚領獎

記者蕭采薇／綜合報導

一年一度的「KBS藝能大賞」22日舉行，知名節目《兩天一夜》再次連莊，再次拿下「觀眾選出最優秀節目賞」。本屆大賞則由有著「國民搞笑女王」稱號的李英子以《大國民脫口秀—你好》拿下，也是首度有女性在這項頒獎典禮中奪下大賞。

▲▼KBS藝能大賞—李英子拿下大賞。（圖／翻攝自KBS）

▲KBS藝能大賞入圍者，包括（左二起）李英子、金俊浩、劉在錫、申東燁、李東國。（圖／翻攝自KBS）

「KBS藝能大賞」去年因罷工事件影響停辦一年，《兩天一夜》在2015、2016年都獲得「觀眾選出最優秀節目賞」，本屆可說是三連霸。班底車太鉉、金鍾旼、金俊浩和鄭俊英四人開心上台領獎，也感謝製作團隊的照顧以及觀眾的愛戴。

▲▼KBS藝能大賞—李英子拿下大賞。（圖／翻攝自KBS）

▲李英子最終拿下大賞。（圖／翻攝自KBS）

「本屆大賞後補」名單也相當堅強，包括申東燁、劉在錫、李東國和金俊浩，其中「國民搞笑女王」李英子不但是唯一女性入圍者，更是第一個獲得這項殊榮的女諧星。她在台上激動的紅了眼眶，除了感謝一路提拔她的製作人、團隊外，也對搭擋申東燁表達謝意，最後更不忘搞笑又感人的像母親喊話：「等我回家，我們去吃烤肉！」

「KBS藝能大賞」從首爾時間22日晚間9點20分，一路頒到23日凌晨兩點，是目前2018年最晚結束的頒獎典禮。

▲▼KBS藝能大賞—李英子拿下大賞。（圖／翻攝自KBS）

▲李英子台上感動落淚。（圖／翻攝自KBS）

KBS藝能大賞 得獎名單

大賞：李英子
觀眾選出最優秀節目賞：《兩天一夜》

Talk&Show部門 最優秀賞：金淑、文熙俊
綜藝部門 最優秀賞：Defconn、Sam Hammington

喜劇部門 女子最優秀賞：申鳳善
喜劇部門 男子最優秀賞：權在官

喜劇部門 女子優秀賞：朴素拉
喜劇部門 男子優秀賞：宋俊根

Talk&Show部門 優秀賞：成始王竟、曹世鎬
綜藝部門 優秀賞：高志溶、金承賢

喜劇女子 新人賞：金尼娜
喜劇男子 新人賞：李成渙
綜藝部門 新人賞：李荷妮、Eric Nam
Talk&Show部門 新人賞：崔元明、Kei
Radio部門新人DJ賞：YangPa、李秀賢、張恆俊&金珍洙

年度DJ賞：朴恩英
放送作家賞：沈恩荷、你好作家團隊、張鐘元
最優秀創意賞：這種汽水

人氣賞：《超人回來了》孩子們
功勞賞：裴哲秀

熱門話題藝人賞：裴正南、奉太奎、鄭彩娟、華莎、Loco
熱門話題節目賞：對話的喜悅

KBS Produce 特別賞：申鉉濬《演藝家中介》

Best couple 賞：金鍾旼、金俊浩 《兩天一夜》、金言中 白玉子《做家務的男人們》

Best 團隊合作賞：《大國民脫口秀—你好》
Best entertainer：崔陽樂&潘賢淑、尹施允、金泰鎮
Best 工作人員賞：金英仙

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KBS藝能大賞, 李英子, 劉在錫, 申東燁

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