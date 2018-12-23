SM「官方商店」竟賣防彈、Wanna One專輯　粉絲氣炸：根本叛徒！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓KPOP潮流近年來襲捲全球，已然成為主流文化之一，卻也讓各家歌手間競爭越來越激烈。許多粉絲更會努力買專輯、衝銷量，就是希望在各大頒獎典禮把偶像送上台領獎，但南韓三大經紀公司之一的「SM娛樂」，卻也因此惹毛歌迷，甚至被冠上「欺騙粉絲」的罪名。

▲SM旗下男子天團EXO近來發行新作品。（圖／翻攝自推特）

「SM娛樂」所營運的多功能空間SMTOWN@COEX Artium，不但有許多SM旗下藝人的限定周邊，還可以在這和心愛偶像的各類裝置合照，是粉絲們到首爾必要朝聖的著名景點之一。不過近來有歌迷發現，大樓中販售專輯的區域，竟默默放上了非SM藝人的專輯。

▲SM官方商店內販賣Wanna One、防彈少年團專輯，令粉絲相當生氣。（圖／翻攝自推特）

包括NU’EST、BIGBANG、SEVENTEEN、秀智、請夏等歌手的專輯，都可以在SMTOWN@COEX Artium中找到，甚至還包括被視為是SM旗下男團EXO最大競爭對手的防彈少年團、Wanna One等歌手的專輯。

▲防彈少年團、EXO和Wanna One，是現今KPOP界三大男團。（圖／翻攝自推特）

此番行為讓粉絲直罵：「是叛徒嗎？粉絲這麼努力為偶像衝銷量，官方商店居然賣對手的專輯，根本豬隊友！」更有人生氣表示：「SM如果缺錢，可以開FanClub收錢啊！這裡是為了SM藝人和粉絲存在的，請不要賣別人的東西。」粉絲更團結起來，將「SM＿欺騙粉絲＿STOP」刷上推特熱門話題，希望公司重視此事。

▲防彈少年團、EXO和Wanna One，是現今KPOP界三大男團。（圖／翻攝自推特）