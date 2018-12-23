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直擊／IU士林夜市連吃四攤　「光華商場買車輪餅」全口味制霸

記者蕭采薇／台北報導

南韓人氣女歌手IU即將在24、25日於南港展覽館，連續2天陪伴台灣歌迷度過聖誕佳節。她行程低調未公開班機，22日臨時起意決定提早來台，晚上就現身光華商場買紅豆餅，開心曬出自拍。IU當晚當了盡職的觀光客，不只去了光華商場，連華山文創園區就逛了兩次，還到了士林夜市沿路吃到爽。

▲▼IU媒體見面會。（圖／記者蕭采薇攝）

▲IU來台，開唱前一天先與媒體見面。（圖／記者蕭采薇攝）

IU開心在IG打卡，曝光了自己光華商場買車輪餅的行程引起粉絲轟動，她23日在媒體見面會笑說：「聽說那是很有名的店，紅豆、奶油、高麗菜、韭菜，我每個口味都買了一個。」IU來台工作之餘更不忘觀光祭五臟廟，除了車輪餅外，晚餐還吃了牛肉麵，更到士林夜市品嚐烤起士淋牛肉、吃了一口工作人員的榴槤、糖葫蘆和雞排。

▲▼IU媒體見面會。（圖／記者蕭采薇攝）

▲IU來台，開唱前一天先與媒體見面。（圖／記者蕭采薇攝）

難得在聖誕節來台演出，IU直說能在溫暖、天氣好的台灣度過感覺很興奮，她說：「這場演出本身就是禮物，也準備了適合送給台灣粉絲的歌。」她國三就出道，10年來的聖誕節都是在工作中度過，反而是小時候父母會在聖誕樹下準備聖誕禮物，讓她至今仍印象深刻。

至於長大後，最難忘的是去年「IU TEAM」玩了小天使和小主人遊戲，她笑說：「守護天使在我的休息室準備聖誕樹，因為不知道是誰準備的，所以驚喜又感動，到現在那個小小的聖誕樹還在我家裡。」

▲▼IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲震驚：居然來了（圖／翻攝自IU IG）

▲IU在光華商場排隊買紅豆餅。（圖／翻攝自IU IG）

她曾多次入選「世界最美臉孔」，IU則最滿意自己的眉毛，「我的奶奶從小就說我的耳朵和眉毛好看。」影歌雙棲的IU近來也與裴斗娜、朴海秀合作，IU稱讚道：「和裴斗娜前輩第一次見面是在網球場，一見到她就被迷住。是個很棒的人，很有包容心、很貼心，不論練習或是拍攝當中都會準備小點心。」

▲▼IU媒體見面會。（圖／記者蕭采薇攝）

▲IU來台，開唱前一天先與媒體見面。（圖／記者蕭采薇攝）

不過IU也因此被笑虧「很容易被食物收買」，她聽了之後笑說：「乍聽之下是很容易被食物收買，但對我來說願意分享食物是件很溫暖的事情。」她也表示，雖然不是常常上綜藝節目的人，「但覺得滿好玩，有人找的話我就會去上，如果有更好的機會，也不排斥主持。」IU此次來台兩場演出共一萬張門票已完售。

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