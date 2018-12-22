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防彈「出道第一篇新聞」被噓爆：一看就砲灰！　5年後網友朝聖跪了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓「大勢天團」防彈少年團（BTS）雖不是出身大型經紀公司，但憑著努力和實力在全球市場竄紅，如今已有「世界彈」的稱號。他們2013年出道時的第一篇新聞，曾說過「以BIGBANG為榜樣」當時被嘲笑到不行，事隔五年後，同一篇新聞卻湧入大批網友朝聖，甚至留言向他們道歉。

▲▼防彈少年團剛出道的時候，新聞下都是嘲諷的留言。（圖／翻攝自官網）

▲防彈少年團剛出道時，第一篇新聞稿被網友噓爆。（圖／翻攝自官方推特）

防彈少年團於2013年6月13日出道，前一天有報導以《防彈少年團出道：以BIGBANG為榜樣，我們會活下來》作為標題，由於BIGBANG是當時最紅的國民團體，防彈少年團這篇新聞反而引來不少網友的嘲笑，包括「這是什麼鳥團名啊！是朝鮮來的吧！好奇怪哈哈哈哈哈。」、「又是一組來當砲灰的團體吧！」、「剛出道就想要成為BIGBANG，太不自量力了吧，先秤秤你們有幾兩重。」等各種酸言酸語。

▲▼2018MMA防彈少年團拿下七獎。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團如今已有「世界彈」的稱號。（圖／翻攝自官方推特）

不過隨著防彈少年團一步步成為了「世界彈」，這篇新聞每隔一段時間，就會吸引不少網友朝聖。像是在2017年，就有人留下「原來防彈少年團一開始曾經被這樣無視啊！」

近來同一篇報導又再度引起討論，有人感動留言道：「你們說的都做到了，謝謝防彈被這樣攻擊後還是撐了下來。」、「2018年來朝聖，四年後，你們會得到Billboard大獎，還站上全美音樂獎表演，走出一條沒有韓國藝人走過的路，加油！」

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