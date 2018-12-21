連BTS柾國都被圈粉！　「最美鮮肉男聲」特洛伊四月來台開唱

記者蕭采薇／綜合報導

台灣歌迷再度許願成功，以YouTuber身分開始受到矚目進而踏入歌壇的澳洲小鮮肉美男特洛伊（Troye Sivan）終於要在明年四月來台開唱。自2016年展開的世界巡迴都陰錯陽差地錯過台灣場，讓歌迷大喊：「這次絕不錯過！」摩拳擦掌預備搶票。

▲特洛伊（Troye Sivan）要在明年四月來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

特洛伊以驚人的美貌和音樂才華而在網路上爆紅，更是出櫃男同志，兩位美男子CP很受關注，讓他不到20歲就獲時代雜誌選為「25大最具有影響力青少年」。特洛伊於2006年正式進入樂壇，兩張獨立發行的EP都大獲好評，也進而被環球音樂集團相中，於2015年推出首張專輯《Blue Neighbourhood》，在全球獲得好成績，更拿下全美金唱片認證。

▲特洛伊（Troye Sivan）要在明年四月來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



蟄伏三年後，再度推出第二張專輯《Bloom》，一手包辦所有詞曲創作。特洛伊透過創作寫出自己身為LGBT的驕傲，以「綻放」為概念，展現對自我認同的堅持與勇敢，希望大家在他的音樂裡解放自己。他的歌曲甚至被防彈少年團柾國作為剪輯影片時的背景音樂，藉此也圈了一波關注KPOP的「韓粉」。

▲▼特洛伊的歌曲，曾被防彈少年團柾國作為東京行影片的背景音樂。（圖／翻攝自YouTube）

成功由網紅轉型成全球炙手可熱的新生代歌手，2009年還參與演出電影《 X戰警 : 金鋼狼》，演藝事業全方位發展，在最受到矚目的時候選擇勇敢出櫃，柔媚的中性特質加上同志身分，吸引無數少男、少女的追隨與崇拜，在網路社群上擁有超過1300萬的粉絲。曾在訪問中提及很期待來亞洲巡演的特洛伊，這次終於有機會可以帶著新專輯展開亞洲巡演，門票將於1月5日正式開賣。

▲特洛伊（Troye Sivan）要在明年四月來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）