EXO「投票第二」照樣拿人氣獎　Wanna One粉絲氣炸：KPMA退錢！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓頒獎典禮「Korea Popular Music Awards」（簡稱KPMA）20日首度舉行，旨在打造一個屬於「大家的慶典」。由於獎項號召投票，為了讓自己的偶像拿獎，粉絲們都投入大量時間和金錢。然而典禮卻頒出兩個人氣獎，分別給投票第一的Wanna One和第二的EXO，讓粉絲大傻眼。

▲Wanna One出席KPMA頒獎典禮。（圖／CFP）

KPMA由韓國歌手協會、韓國大眾文化藝術產業協會和韓國演藝製作者協會、等多個音樂協會合力主辦。所有獎項都有開放事前投票，但粉絲想要投票的話，不僅要開帳號，更要參與任務換取投票機會，甚至有人花費大筆金錢「買票」來投，因此每一票都得來不易。

尤其「人氣獎」的部分，是100%採取事前投票決定，為了讓心儀偶像得獎，粉絲們都投入大量時間和金錢，其中Wanna One和EXO一路廝殺，也讓粉絲更加努力投票。然而20日的頒獎禮上，KPMA卻頒發兩個人氣獎，分別給事前投票第一名的Wanna One（得票率40%），以及第二位的EXO（得票率39%）。

▲Wanna One出席KPMA頒獎典禮。（圖／CFP）



由於「人氣獎」幾乎從一開始就是這兩團互別苗頭，粉絲才花費大量時間和金錢，希望不但取得領先還要拉開距離。但主辦單位卻未事先說明「有兩個人氣獎」，讓許多Wannable（Wanna One粉絲名稱）相當不滿，甚至要求主辦單位退回他們投票時投入的金錢。

喧騰一夜後，KPMA發表聲明道歉：「對於2018 KPMA『人氣獎』造成的爭議，真心表達歉意，完全是主辦單位的過錯。Wanna One最終得到151萬7900票，而EXO則有149萬6101票，兩組的票數到最後一刻仍是以微弱的票數交替領先，至結束前都難以預料結果。」

▲EXO以事前投票第二名，拿下KPMA人氣獎，他們並未出席典禮。（圖／翻攝自EXO臉書）

KPMA進一步表示：「因此，為了做到『大家的慶典』的活動宗旨，主辦單位決定也頒獎給第二名的EXO，不過事前並沒有充分説明這一點，也沒有提前説明，為此感到抱歉。對於包括Wanna One和EXO粉絲在内，因此事件感到不便的所有人致歉。」