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姜昇潤稱讚：衣服很好看　WINNER大哥「瞬間臉垮」原因戳粉絲淚點

記者蕭采薇／綜合報導

南韓團體WINNER從選秀節目脫穎而出，出道4年來透過音樂魅力圈粉無數，更因為成員們在綜藝上的表現得到大眾的喜愛。成員金秦禹和姜昇潤現身節目《人生酒館》，姜昇潤提到，曾有一次稱讚金秦禹「衣服好看」，卻意外引起對方不悅的往事，原因公開後不少粉絲感到心疼。

▲▼WINNER姜昇潤爆金秦禹的料。（圖／翻攝自tvN）

▲WINNER老么姜昇潤爆料，稱讚金秦禹卻反而讓對方不自在的故事。（圖／翻攝自tvN）

姜昇潤在節目中表示，在回歸的忙碌行程中，有次看到金秦禹穿了一套衣服，當時他心中覺得很好看，於是就在眾人面前說：「哥，這件衣服很好看啊！」但當時金秦禹雖然沒有說話，但反而表情立刻冷了下來。之後兩人獨處時，金秦禹才說道：「以後這種話，你放在心裡說就好。」

▲▼WINNER姜昇潤爆金秦禹的料。（圖／翻攝自tvN）

▲姜昇潤模仿金秦禹當時「瞬間臉垮」的表情。（圖／翻攝自tvN）

姜昇潤這才知道，原來金秦禹其實不喜歡那件衣服，但因為自己在眾人面前誇了好看，金秦禹反而變得騎虎難下，無法要求更換衣服。金秦禹在節目上也透露，過去他也是「什麼都好」的開朗樂觀、有些少根筋的性格，「但漸漸發現，如果不變得敏感一點，對我工作上很不利。」這番告白令粉絲聽了心頭泛酸。

▲▼WINNER姜昇潤爆金秦禹的料。（圖／翻攝自tvN）

▲金秦禹在一旁難為情的笑了。（圖／翻攝自tvN）

不過感情細膩的金秦禹，也會把粉絲的愛放在心上。日前接受雜誌訪問時，被問到2018年印象最深刻的事，他也回答道：「在台灣開演唱會時，粉絲送上的生日祝福讓我很感動。」再次認證了台灣粉絲的愛。

▲▼WINNER姜昇潤爆金秦禹的料。（圖／翻攝自tvN）

▲金秦禹稱自己「變得敏感」。（圖／翻攝自tvN）

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WINNER, 姜昇潤, 金秦禹, 宋旻浩, 李昇勳

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