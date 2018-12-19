專訪／比起特務更想當保母！　蘇志燮20年演員生涯全為「這兩字」

記者蕭采薇／專訪

南韓男神蘇志燮睽違小螢幕三年，帶著韓劇《我身後的陶斯》，他更為此特地來台宣傳，並接受《ETtoday星光雲》專訪。蘇志燮在《我》劇中飾演代號「陶斯」的情報員，因任務失敗而被誤會為間諜，後以假名生活躲避追查被成為保母。外表酷帥的他，被問到若要在「特務」和「保母」之間擇一，答案卻令人相當意外。

▲外型酷帥的蘇志燮，其實比起特務，更想成為保母。（圖／記者張一中攝）

蘇志燮在《我身後的陶斯》展現武打功力，他不諱言部份鏡頭是替身上陣，但為了進入角色，蘇志燮還是特地到了「動作學校」學習武術。蘇志燮在劇中也有追逐戲碼，即使近全力奔跑還是做出了完美到「表情管理」，因此被粉絲稱讚是「帥到模糊」。對此蘇志燮笑說：「奔跑、追逐，那也都還是在演戲當中，所以拍這種戲時，一樣會很努力呈現表情的演技。」

▲蘇志燮為《我身後的陶斯》特地前往動作學校訓練。（圖／記者張一中攝）

蘇志燮一身精壯身材，讓不少「蘇太太」們看了都想狂喊：「老公！」但看來MAN味十足的蘇志燮，被問到若要在「特務」和「保母」之間擇一，會比較想成為哪個角色？他聽完問題後，不假思索地回答：「當然是保姆啊！」

▲外型酷帥的蘇志燮，其實比起特務，更想成為保母。（圖／記者張一中攝）

他的答案令記者大感意外，忍不住回問：「可以特務比較帥耶！」蘇志燮牽了牽嘴角，笑著回應：「很帥氣但也很危險啊，相反的，跟小孩子在一起雖然也是困難和疲累，但感覺是幸福的。」

▲對於蘇志燮來說，「幸福感」是他20年演藝生涯的關鍵字。（圖／記者張一中攝）

「幸福」二字，其實也是蘇志燮對於自己20年演員生涯所立下的關鍵字。他曾經說過：「演戲是我最喜歡的事情。」然而比起拍戲過程，更讓他感受到幸福的，是聽到粉絲們說：「看了你的戲以後，我感到很幸福。」蘇志燮說：「對我而言，那也是我能感受到最幸福的一刻。」《我身後的陶斯》已在KKTV全面上架。