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防彈JIMIN魅力男女通殺！　2018偶像喜好度奪冠「男愛豆第一人」

記者蕭采薇／綜合報導

一年一度的南韓蓋洛普民調出爐，分別在7月、9月和11月，針對年度歌手、年度歌曲和偶像喜好度進行調查。防彈少年團拿下年度歌手票選第一名，而在綜合偶像喜好度中，成員JIMIN也在偶像喜好度綜合排行中拿下冠軍，是有史以來第一個在這項排名中登頂的男偶像。

▲Jimin放空影片269萬次觀看！7秒圈到非韓粉：我要放生其他男人。（圖／翻攝自Twitter／BTS_twt）

▲防彈少年團JIMIN拿下2018韓國「偶像喜好度」第一，是該榜單首次有男偶像奪冠。（圖／翻攝自Twitter）

在年度歌手部分，防彈少年團從去年的第四名一舉上升三個名次，成為南韓人民心中的2018年代表年度歌手。而他們不僅僅在年輕人當中有知名度，更在13到18歲、19到29歲、30歲、40歲的民調中都拿下冠軍，甚至在50歲的區間也位於第6名，是唯一不分年齡層都在前10名的歌手。

防彈少年團Jimin再接死亡威脅，LA警方介入調查。（圖／翻攝自防彈少年團官方臉書）

▲防彈少年團JIMIN在不分男女的各個年齡層，都得到好成績。（圖／翻攝自臉書）

此外，蓋洛普民調也針對偶像喜好度進行調查，防彈少年團成員JIMIN更拿下綜合榜冠軍，其次為BLACKPINK成員Jennie，以及女歌手IU。JIMIN不僅上升7個名次，這份名單也是首次有男藝人登頂。JIMIN在13到18歲、19到29歲的女性中都得到第一名，更在男性調查中獲得第二名（13到18歲）和第五名（19到29歲），魅力男女通殺。

▲防彈少年團在2018MAMA拿下兩個大賞。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團也2018韓國蓋洛普民調中拿下「年度歌手」。（圖／翻攝自Twitter）

不過在年度歌曲部分，則是由BLACKPINK的《DDU DU DDU DU》得到冠軍，防彈少年團的《Idol》緊追在後。至於演員部分，《陽光先生》的李秉憲、金泰梨分居一、二，其次為丁海寅、朴寶劍。

BLACKPINK演出被中斷。（圖／翻攝自BLACKPINK IG）

▲BLACKPINK的《DDU DU DDU DU》拿下「年度歌曲」冠軍。（圖／翻攝自BLACKPINK IG）

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防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM, BLACKPINK

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