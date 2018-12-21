河正宇來台戲院見面會秒殺！　宣布加場：謝謝願意支持大叔們

記者蕭采薇／綜合報導

南韓影星河正宇繼《與神同行》後，搭檔《我的大叔》影帝李善均，將來台為電影《90分鐘末日倒數》宣傳。此次特地爭取南下台中舉辦戲院見面會，但開賣迅速完售，許多向隅粉絲哭喊敲碗懇求加場。片商向韓方緊急越洋協調，宣布將加開1月2日台北場次。

▲河正宇、李善均將來台為《90分鐘末日倒數》宣傳。（圖／華聯國際提供）

半年前藉《與神同行》訪台的河正宇表示：「上次來台聽到很多粉絲都特地從中南部北上支持我們，很訝異大家這麼有心！那這次就換我們下去吧！」首次訪台的李善均也表示興奮，在韓聽到台北場數小時內就完售，驚訝直呼：「謝謝台灣粉絲們願意特地來支持不是偶像派的『大叔』們！」

▲河正宇、李善均將來台為《90分鐘末日倒數》宣傳。（圖／華聯國際提供）

與台灣同步上映的《90分鐘末日倒數》，日前也首度在南韓舉辦媒體試片，當地權威媒體專業影評人也稱讚：「這部電影不只是單純的動作爽片，在情節設計與特效畫面處理上，甚至已達成超越好萊塢商業大片的水平。」更有觀眾逗趣說道：「河正宇透過不同的角色嘗試再次變身，成功詮釋了一位有著國籍身分認同掙扎的傭兵，我相信他還會紅很久。」

▲河正宇、李善均將來台為《90分鐘末日倒數》宣傳。（圖／華聯國際提供）

《90分鐘末日倒數》選定台灣作為海外宣傳唯一據點，兩大票房男神河正宇、李善均將出席1月2日、3日的戲院問候見面會。台北加場見面會也訂於12月23日12:00於博客來售票網獨家開賣。詳情可洽華聯國際官方粉絲頁。