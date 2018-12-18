42歲高齡自然懷孕！咸素媛生了　「小18歲」高富帥網紅老公當爸

記者蕭采薇／綜合報導

南韓42歲女星咸素媛嫁給小她18歲的大陸「高富帥小鮮肉」網紅陳華，即使已經是高齡產婦，但兩人幸運地透過自然懷孕有了愛的結晶，土豪婆婆甚至花大錢請名醫看照。18日兩人的第一個孩子誕生，母子都相當平安。

▲咸素媛和小18歲網紅陳華結婚，母子戀備受外界關注。（圖／翻攝自monica_blanche IG）

雖然尚未公佈嬰兒性別，但咸素媛和陳華透過表示，媽媽和孩子都相當平安。而這段過程，未來也會透過節目播出，和大家一起分享兩人初為人父、人母的喜悅。

▲南韓女星咸素媛與小鮮肉老公陳華。（圖／翻攝自陸網）

咸素媛參加韓國小姐選美出道，演藝成績卻不及私生活精彩。她近年轉往中國發展，和富二代張偉交往後各種炫富和曬恩愛行徑令人咋舌，結束關係後還收到1.1億元豪宅「分手禮物」。後來她轉戀小18歲的網紅陳華，今年二月宣佈結婚消息，「母子戀」修成正果。

▲咸素媛和小18歲網紅陳華結婚，母子戀備受外界關注。（圖／翻攝自monica_blanche IG）



雖然因為年齡差距，兩人的愛情一開始並不被祝福，但隨著結婚、懷孕，加上在節目合體曬恩愛，也讓人慢慢接受了這對CP，用愛情戰勝一切。由於咸素媛已經是高齡產婦，先前在節目《妻子的味道》播出她去產檢的過程。

▲咸素媛和陳華常上節目曬恩愛。（圖／翻攝自YouTube TVCHOSUN）



由於想要聽聽胎兒心跳聲，婦產科的醫師卻一直找不到，還一直說「為什麼這樣？等一下喔」，讓咸素媛緊張到瞪大眼睛，老公陳華也在旁忍不住慌張之情說，「別嚇唬我啊！」就在攝影棚來賓們心情也七上八下，手心冒汗的時候，終於儀器上顯示出了心跳波動的頻率，不僅產婦本人，女來賓們也留下欣喜的淚水。