Wanna One確定不續約解散！　12月31日後「最終合體」時間曝光

記者蕭采薇／綜合報導

南韓限定男團Wanna One由選秀節目《Produce 101》第二季11名優勝者組成，高人氣和討論度讓他們還沒出道就成為「大勢男團」。根據節目當時規定，Wanna One合約將到12月31日結束，期間一直傳出有可能延長的消息，但經紀公司18日宣佈：「不延長合約確定解散。」

▲Wanna One經過一年6個月活動後，確定不續約。（圖／翻攝自推特）

Wanna One由姜丹尼爾、河成雲、朴志訓、李大輝、金在奐、邕聖祐、朴佑鎮、賴冠霖、尹智聖、黃旼炫、裴珍映組成，據韓媒報導，其實經紀公司一直有計畫延長合約，但因11名成員各個的經紀公司之間喬不攏，最終計畫流產，最終將按照原計劃，在12月31日結束1年零6個月的合約。

▲Wanna One經過一年6個月活動後，確定不續約。（圖／翻攝自推特）



不過Wanna One這一年半來成績有目共睹，因此早已受邀參加許多一月份的頒獎典禮。經紀公司Swing娛樂表示，雖然合約確定不延長，「合約結束以後的頒獎典禮等正式活動，將按原訂計畫舉行。在1月演唱會結束後，Wanna One所有正式活動也隨之結束。」也表示所有相關人員，都會在最後的時間「爲了Wanna One竭盡全力，並為成員們之後的新出發和活動應援。」

▲Wanna One最後一次參加MAMA，邕聖祐鞠躬到最後一秒。（影／讀者提供）