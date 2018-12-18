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AOA雪炫演出中「乾嘔腿軟」倒地　李洪基留言「增胖一點」惹議

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團AOA人氣成員雪炫跨足戲劇、歌壇兩界，行程滿檔的她，15日隨著團體出席演出，卻在唱到最後一首歌時不支倒地，事後證實雪炫昏厥原因，是因為舞台上的煙火效果，她也在事隔一日後向歌迷表示「抱歉讓大家擔心」。然而雪炫師兄FTIsland李洪基的一番話，卻再度引起爭議。

▲▼李洪基在雪炫貼文下方留言「增胖一點」。（圖／翻攝自IG）

▲李洪基在雪炫貼文下方留言「增胖一點」引起爭議。（圖／翻攝自IG）

雪炫16日在IG表示：「大家好 我是雪炫。昨天在登上舞台之前狀況還可以，但是狀態不是很好，所以在表演的過程中似乎有些吃不消了。室內雖然不冷，不過以後也會穿得很保暖的。真的很感謝大家為我擔心，也想向很為我擔心的成員和來看演出的所有觀眾們表示歉意，今後會以健康的樣貌帶給各位更好的舞台。」讓粉絲心疼的說：「不是雪炫的問題啊，不用道歉的！」

▲▼AOA雪炫舞台上「痛苦嘔吐」蒼白倒地　成員嚇壞扶她！（圖／翻攝自비몽Youtube）

▲AOA雪炫舞台上「痛苦嘔吐」蒼白倒地。（圖／翻攝自비몽Youtube）

雪炫師兄FTIsland李洪基也在雪炫貼文的下方留言道：「健康是最重要的，試著像我一樣增胖吧！」沒想到這番話卻引起爭議，部分網友認為，在雪炫身體不適的時候，說這樣的話非常不恰當，但也有力挺：「這只是哥哥想關心親近的妹妹罷了！」

▲▼李洪基在雪炫貼文下方留言「增胖一點」。（圖／翻攝自IG）

▲李洪基在雪炫貼文下方留言「增胖一點」。（圖／翻攝自IG）

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雪炫, AOA, FTIsland, 李洪基, 洪基

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