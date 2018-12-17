不愧是最懂偶像的主持人！「Defconn拋飛吻」拿下收視最高還贏EXO

記者蕭采薇／綜合報導

KPOP迷熟悉的節目《一周偶像》前主持人鄭亨敦和Defconn，兩人離開MBC電視台後，在JTBC另開節目《Idol Room》，照樣受到觀眾歡迎。事實上他們除了主持人外，還有嘻哈歌手的身份，日前赴知名音樂節目《Music Bank》打歌時，更創下當集的最高收視率。

▲《Music Bank》收視最高瞬間是「亨敦與大俊」的Ending拋飛吻畫面。（圖／翻攝自KBS）

鄭亨敦和Defconn組成嘻哈團體「亨敦與大俊」，近來推出新歌《Secret Love Song》，更因此上音樂節目宣傳，就和一般偶像歌手沒有兩樣。兩人打歌服穿上粉紅色西裝，賣力的帶來精彩的舞台演出。

▲《Music Bank》收視最高瞬間是「亨敦與大俊」的Ending拋飛吻畫面。（圖／翻攝自KBS）

被稱為「最瞭解偶像」的他們，也把偶像歌手們「Ending妖精」的絕活也學了遍。Defconn在《Music Bank》演出的最後，歪著頭直視鏡頭，比出手指愛心和飛吻。而即使當天碰上天團EXO也上節目打歌，Defconn的「Ending Pose」還是創下當集最高收視瞬間，事後的直拍影片也竄上第二名，僅排在EXO之後，引起粉絲們熱烈討論。